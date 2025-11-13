Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!

Beşiktaş, Rafa Silva'nın ailesi ve menajeriyle görüşmek için 15 Kasım Cumartesi'ye kadar izin istediğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.

Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir.

Kulübümüzden Bilgilendirme



ANTRENMANA KATILMADI

Beşiktaş'ta Rafa Silva bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

🔹 "Kalmasına yönelik bir karar çıkarsa sürpriz olacak."

🔹 "Futbolu bırakma ihtimalini de değerlendiriyor."



