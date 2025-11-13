Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!

        Beşiktaş, Rafa Silva'nın ailesi ve menajeriyle görüşmek için 15 Kasım Cumartesi'ye kadar izin istediğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 21:06 Güncelleme: 13.11.2025 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş, Rafa Silva'nın ailesi ve menajeriyle görüşmek için 15 Kasım Cumartesi'ye kadar izin istediğini duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.

        Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir.

        REKLAM

        ANTRENMANA KATILMADI

        Beşiktaş'ta Rafa Silva bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

        FUTBOLCU BIRAKACAK MI?

        Sakatlığı nedeniyle son oynanan Antalyaspor maçında forma giymeyen Rafa Silva'ya Arabistan'dan Al-Ahli kulübü ilgi gösterirken son olarak futbolu bırakma kararı aldığına dair iddialar ortaya atıldı.

        Rafa için henüz kulübe ulaşan resmi bir teklif bulunmazken futbolu bırakma kararı ile ilgili de bilinmezlik devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bakanlık devreye girdi
        Bakanlık devreye girdi
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?