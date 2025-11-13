Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de | Son dakika haberleri

        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de

        Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları Adli Tıp Kurumuna getirildi. Adli Tıp Kurumunun önüne kadar uzanan güzergahta trafik polisleri, konvoyu asker selamıyla karşıladı. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Adli Tıp Kurumu önünde toplandı

        Giriş: 13.11.2025 - 20:31 Güncelleme: 13.11.2025 - 22:24
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askeri taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı.

        Azerbaycan'dan Ankara'ya dönmek üzere havalanan ve içerisinde 20 personelin bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi kargo uçağının düşmesi sonucu 20 asker şehit olmuştu.

        Gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarının ardından şehitlerin naaşları Türkiye'ye getirilmek üzere bu akşam Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A-400M uçağı ile Gürcistan'dan havalandı.

        Yaklaşık iki saatlik uçuşun ardından 20 şehidin naaşlarını taşıyan uçak Ankara'da bulunan Mürted Havalimanı'na iniş yaptı.

        ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ

        Ankara Mürted Hava Meydanı'na iniş yaptıktan sonra şehitlerin naaşları cenaze aracına alınarak Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

        Adli Tıp Kurumunun önüne kadar uzanan güzergahta trafik polisleri, konvoyu asker selamıyla karşıladı.

        Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Adli Tıp Kurumu önünde toplandı.

        POLİSLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

        Şehitlerin naaşını taşıyan cenaze araçları kuruma giriş yaparken "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.

        Bazı polislerin ve vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

        Ayrıntılar gelecek...

