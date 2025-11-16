Fotoğraf sanatçısı Yusuf Darıyerli'nin gözüyle panayırların değişmeyen özü

1958’de Düzce’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (1980) ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi (2004) mezunu. Çeşitli kuruluşlarda Bilgisayar Programcısı ve Sistem Analist olarak çalıştı. 2000 yılında mesleğini terk ederek, kendini amatör olarak ilgilendiği fotoğrafa adadı. Fotoğraf çalışmalarının yanısıra, 40’ından sonra yapılabilecek en güzel şey olan Felsefe eğitimini, biraz geç de olsa, İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde tamamladı (2023). Hâlen serbest fotoğrafçı olarak çalışmakta, belgesel nitelikli fotoğraf projeleri yürütmektedir.
KİTAPLAR
2024 “ŞÖLEN-The Wedding Feast”; Kendi yayını. 2017
“YULAR”; İlke Kitap. 2008
“PANAYIR-The Country Fair”; Ağustos yayınları.
BAŞLICA FOTOĞRAF ETKİNLİKLERİ
Kişisel Sergiler
2018 “PANAYIR”; Bursa Fotofest, Fotoğraf Festivali, Bursa.
2014“TAŞRA FISILTILARI”; FOTOISTANBUL, İstanbul.
2010 “AZ KISALT!” – İSTASYON BERBERİ CAVİT; Fototrek Galeri-İstanbul, Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi-Gölcük, Kare Sanat Galerisi-Bursa.
2007 “PANAYIR”; Maltepe Üniversitesi-İstanbul.
2006 “PANAYIR”; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-İstanbul.
2005 “PANAYIR”; Hayal Kahvesi-İstanbul.
2003 “PANAYIR”; Şefik Bursalı Sanat Galerisi-Bursa, EFOD Sanat Galerisi-Edirne.
2002 “PANAYIR”; Taksim Sanat Galerisi-İstanbul.
2000 "KOYU SİYAH"; 1999 depremleri üzerine siyah-beyaz sergi (Erdal Yazıcı ile birlikte), Fotografevi-İstanbul, Süleyman Demirel Kültür Merkezi-Kocaeli, Şefik Bursalı Sanat Galerisi-Bursa, Konak Belediyesi Sanat Galerisi-İzmir.
1999 "İSTANBUL İSTANBUL"; Şefik Bursalı Sanat Galerisi, Bursa (Selim Güneş ile birlikte).
1998 "İSTANBUL İSTANBUL"; Taksim Sanat Galerisi-İstanbul (Selim Güneş ile birlikte).
Karma Sergiler
2019 “THE TOUCH OF TIME”; Rusya Devlet Fotoğraf Müzesi-Nizhniy Novgorod, Rusya
2016 “İNSAN İNSANI ÇEKERMİŞ”; Merih Akoğul küratörlüğünde portreler sergisi, İstanbul Modern-İstanbul.
2014 “Focus:TURKEY”; Landskrona Fotoğraf Festivali, İsveç.
2013 “YAKIN MENZİL”; İstanbul Modern-İstanbul.
2012 FOTOFEST 2012; Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali, Bursa.
2011 FOTOFEST 2011; Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali programında karma fotoğraf sergisine katılım ve fotoğraf gösterisi: “Panayır”, Bursa.
2011 “FOTOĞRAFIMIZDA BUGÜN 2011”; İstanbul Fotoğraf Müzesi, İstanbul.
2010 “8 SANATÇI – İSTANBUL’A 8 BAKIŞ”; InSitu Living Gallery, İstanbul.
2008 “YAĞLI GÜREŞ”; Fevzi Çakmak Yetiştirme Yurdu Galerisi, Afyonkarahisar (Cengiz Karlıova ve İlyas Göçmen ile birlikte).
2005 “FOTOĞRAFLA YAŞAYANLAR”; Fotografevi Koleksiyon Sergisi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
2004 “CELEBRATION OF TURKISH PHOTOGRAPHY IN B&W”; St. Martin’s Gallery, Londra. 2003 “STRUGGLERS”; yağlı güreş üzerine ortak sergi (Cengiz Karlıova, İlyas Göçmen, Efi Tsakraklidou ile birlikte), Goethe Institute, Selanik.
1999 "İSTANBUL Regards Croisés"; Osmanlı İmparatorluğunun 700. Kuruluş yıldönümü nedeniyle SIPA Press tarafından düzenlenen sergi, Paris.
Televizyon Yapımları
2025 ”FOTOĞRAFÇININ KİTABI”, Onur Öner yapımı röportaj, TRT2.
2021 ”İZLER SURETLER”, Seyfettin Tokmak yapımı belgesel, TRT2.
2014 “PANAYIR İNSANLARI”, Serdar Güven yapımı 4 bölüm Panayır belgeseli, TRT Belgesel.