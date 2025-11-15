Habertürk
        İzmirli hayvansever Şule Çörekçi evinde çıkan yangında 30 kedisiyle birlikte hayatını kaybetti

        İzmirli hayvansever Şule Çörekçi evinde çıkan yangında 30 kedisiyle birlikte hayatını kaybetti

        İzmir'in Menemen ilçesi Mermerli Mahallesi'nde gece yarısı evinde çıkan yangında, Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneği'nin kurucusu Şule Çörekçi, birlikte yaşadığı 30 kedi de alevlerde can verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 21:38 Güncelleme: 15.11.2025 - 21:38
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        İzmir'in Menemen ilçesinde Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneği'nin kurucusu Şule Çörekçi (52), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangında, Çörekçi'nin evde beslediği 30 kedisi de öldü.

        Yangın, saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Mermerli Mahallesi'ndeki Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneği'nin kurucusu Şule Çörekçi'nin evinde çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Daha sonra evin içinde inceleme yapan itfaiye erleri, Çörekçi'nin cansız bedenine rastladı. Ayrıca, Çörekçi'nin evinde beslediği 30 kedinin de yangında öldüğü belirlendi. Yanan evde yapılan incelemenin ardından Çörekçi'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

