Lübnan İsrail'i BMGK'ye şikayet edecek

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in sınır hattını aşarak Lübnan topraklarında inşa ettiği 2 beton duvara ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) "acil şikayette" bulunulması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, İsrail'in sınır ihlalinin ardından Dışişleri Bakanı Yusuf Recci'den, Lübnan'ın BM Daimi Temsilciliği aracılığıyla İsrail'e karşı "acil şikayetin" Güvenlik Konseyi'ne iletilmesini istedi.

Avn, şikayete İsrail'in inkarını geçersiz kılan BM raporlarının da eklenmesini talep etti.

BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun "Mavi Hat" olarak bilinen sınırı geçerek Lübnan toprakları içinde 2 beton duvar inşa ettiğini belirterek bunun, BMGK'nin 1701 sayılı kararının ihlali olduğunu bildirmişti.

UNIFIL, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, UNIFIL askerlerinin geçen ay Lübnan'ın güneyindeki Yarun beldesinin güneybatısında İsrail'in inşa ettiği beton duvarın coğrafi ölçümünü yaptığı belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucu duvarın, İsrail-Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınırı geçerek Lübnan topraklarına yapıldığı ifade edildi.

Ölçüm sonuçlarının İsrail tarafına iletildiği ve duvarın belirtilen hattan geri çekilmesinin talep edildiği kaydedilen açıklamada, İsrail'den konuya ilişkin herhangi bir yanıt alınamadığı aktarıldı.

UNIFIL unsurlarının kasım ayında da Yarun'un güneydoğusunda başka bir duvarın inşa edildiğini tespit ettiği ve bunun da bir bölümünün Mavi Hat'ı aştığı vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail'in Lübnan topraklarındaki varlığı ve yürüttüğü inşaat faaliyetleri, BMGK'nin 1701 sayılı kararının yanı sıra Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir. İsrail ordusunu, Mavi Hat'ın tamamına saygı göstermeye ve hattın kuzeyinde kalan tüm bölgelerden çekilmeye bir kez daha çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.