ABD'nin Suriye'deki Şeyh Dağı'ndan çekilmesi için baskı yapma ihtimali İsrail'i endişelendirdi iddiası

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Beyaz Saray'da "tarihi" şekilde karşılandı.

Şara'ya Beyaz Saray'da yapılan karşılama töreninin, Tel Aviv yönetiminde, Washington'un yaklaşık bir sene önce işgal edilen Hermon Dağı'ndan çekilme için baskı yapabileceği endişesine yol açtığı öne sürüldü.

İsrailli yetkililerin, gelecek kışın işgal altındaki Hermon Dağı'nda geçirilecek son kış olmayacağını düşünmelerine karşın ABD Başkanı Donald Trump'ın Şara ile yaptığı görüşmenin, İsrail'e yönelik bir baskıya neden olabileceği düşüncesini oluşturduğu kaydedildi.

Haberde, İsrail ve Suriyeli yetkililer arasında, bir ateşkes anlaşması imzalamak için yapılan düşük profilli görüşmelerden bir sonuç çıkmadığı, Trump'ın ateşkes için dayatması durumunda İsrail'in yeni bir sorunla karşı karşıya kalacağı ileri sürüldü.

REKLAM

Söz konusu tepede işgali sürdüren İsrail ordusunun, bölgede iki karakol konuşlandırdığı ve bunların yapılan silah kaçakçılığını engellediği iddia edildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Suriye toprağı Golan'da ise 8 karakolunun bulunduğu ve bunların taşınabilir nitelikte olduğu aktarıldı.