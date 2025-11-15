Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih'teki otelde zehirlenme! Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!

        Habertürk TV'den Elif Yavuz'un haberine göre; İstanbul'daki gıda zehirlenmesi faciasında sıcak bir gelişme daha yaşandı. 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ve 3 yaşındaki Masal Böcek'in ardından anne Çiğdem Böcek'in de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ailenin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı. İtalyan ve Faslı turistlerin zehirlenme şüphesiyle Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve otelde polis tarafından inceleme yapıldığı öğrenildi. Öte yandan otel yetkilileri, otelde yeme içme hizmetinin verilmediğini söylerken, birkaç gün önce binada ilaçlama yapıldığı öğrenildi

        Giriş: 15.11.2025 - 12:17 Güncelleme: 15.11.2025 - 14:13
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        İstanbul'da acı olay, 12 Kasım'da Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet (36) ve Çiğdem Böcek (27) çifti, çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) ile birlikte Fatih'teki bir otelde konaklamaya başladı.

        ÖNCE İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

        Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, 3 yaşındaki kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ve ağabeyi Kadir Muhammet, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ANNE DE CAN VERDİ BABA TEDAVİ ALTINDA

        Dün sabah saatlerinde ise anne Çiğdem Böcek de hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek'in ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        AYNI OTELDE 2 YENİ VAKA

        İstanbul'daki gıda zehirlenmesi faciasında sıcak bir gelişme daha yaşandı. Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı.

        İKİ TURİST HASTANEYE KALDIRILDI

        İtalya uyruklu 21 yaşındaki Mustafa Taamart ve Fas uyruklu 23 yaşındaki Reda Fakhri, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Her iki turistin de kusma şikayetinin olduğu belirtildi.

        OTELDE İNCELEME BAŞLATILDI

        Olay Yeri İnceleme ekiplerince otelde inceleme başlatılırken, turistlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

        OTELDE İLAÇLAMA YAPILMIŞ

        Otel yetkilileri, otelde yeme içme hizmetinin verilmediğini söylerken, otelde birkaç gün önce ilaçlama yapıldığı öğrenildi.

        ANNE VE 2 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ

        İstanbul'daki gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatlarını kaybeden Çiğdem, Kadir Muhammet ve Masal Böcek için Afyonkarahisar Bolvadin ilçesindeki Müslümana Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Anne ve 2 çocuğu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
