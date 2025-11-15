Batman'da kaza, önceki gün saat 22.30 sıralarında Güney Çevre Yolu’nda meydana geldi. Bismil yönüne giden Adnan Direk (26) idaresindeki otomobil, Stadyum Kavşağı mevkiinde yolun sağındaki emniyet şeridinde bekleyen TIR’a bağlı dorseye arkadan çarptı.

DORSEYE ÇARPIP SAVRULDU

DHA'daki habere göre savrulan otomobil, metrelerce ilerledikten sonra yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ KARDEŞ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Adar (4) ve kardeşi Zana Direk’in (3) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan amcaları sürücü Adnan Direk ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

AMCANIN DURUMU AĞIR

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

YAR YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Ölen kardeşlerin cenazeleri hastane morgundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Batman Asri Mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Kazayla ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.