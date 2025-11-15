Habertürk
        Batman haberleri: Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı

        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!

        Batman'da, emniyet şeridinde bekleyen TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 yaşındaki Adar ve 3 yaşındaki Zana Direk kardeşler, hayatını kaybetti. İki kardeş gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan amcaları 26 yaşındaki Adnan Direk'in ise tedavisi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 08:42 Güncelleme: 15.11.2025 - 14:06
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Batman'da kaza, önceki gün saat 22.30 sıralarında Güney Çevre Yolu’nda meydana geldi. Bismil yönüne giden Adnan Direk (26) idaresindeki otomobil, Stadyum Kavşağı mevkiinde yolun sağındaki emniyet şeridinde bekleyen TIR’a bağlı dorseye arkadan çarptı.

        DORSEYE ÇARPIP SAVRULDU

        DHA'daki habere göre savrulan otomobil, metrelerce ilerledikten sonra yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İKİ KARDEŞ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Adar (4) ve kardeşi Zana Direk’in (3) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan amcaları sürücü Adnan Direk ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        AMCANIN DURUMU AĞIR

        Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        YAR YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

        Ölen kardeşlerin cenazeleri hastane morgundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Batman Asri Mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Kazayla ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        #Batman
        #Son dakika haberler
