BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor: 1 ila 5 milyar dolar tazminat talebi

ABD Başkanı Trump ve Birleşik Krallık kamu medyası BBC arasındaki gerginlik sürüyor.

ABD başkanı Air Force One uçağında gazetecilere "Muhtemelen önümüzdeki hafta içinde, 1 milyar ile 5 milyar dolar arasında bir tazminat talebiyle dava açacağız. Bunu yapmak zorundayız" dedi.

BBC perşembe günü Trump'a kişisel bir özür mektubu göndermiş, kuruluşun en üst düzey yöneticisi istifa etmişti.

Trump'ın avukatları, BBC'nin geri çekilme, özür dileme ve uzlaşma teklifinde bulunmaması halinde 1 milyar dolar tazminat davası açmakla tehdit ettikten sonra, kurum tazminat talebini reddetti.

BBC, Panorama programının bu bölümünü bir daha yayınlamamayı ise kabul etti.

Trump, bu konu hakkında, güçlü bir ilişki kurduğu İngiliz Başbakanı Keir Starmer ile konuşmadığını, ancak bu hafta sonu onu aramayı planladığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, BBC'de ABD Başkanı Trump belgeselinde yapılan montaj skandalına ilişkin, "Yanlışların yapıldığı yerde herkesin kendi evinin önünü süpürmesi gerekir. BBC, hesap verilebilirlik konusunda en üst standartları uygulamalı, hataları hızlıca düzeltmeli." demişti.