İstanbul’da ara tatil biterken güneşli havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu

İstanbul'da ara tatilin son gününde havanın güneşli olmasını fırsat bilenler sahilleri doldurdu. Beşiktaş Sahili'nde kimi yürüyüş yaparken, kimi deniz kenarında vakit geçirdi. Sahilde yürüyüş yapan Meryem Akyel, Kızım gelmişti tatile, onu uğurladım. Eşimle Beşiktaş’ı gezelim dedik. Hava da çok güzel, bahardan bir gün gibi dedi.

İstanbul’da ara tatilin son gününde güneşin yüzünü göstermesiyle sahiller doldu. Sonbaharın ortasında etkili olan sıcak hava, Beşiktaş Sahili'nde adeta bahar havası yaşattı. Kimi yürüyüşe çıktı, kimi ailesiyle oturup denizi seyretti, çocuklar koşturdu, turistler fotoğraf çekti.

'HAVANIN GÜZELLİĞİNDEN YARARLANMAK İSTEDİK'

Ailesiyle gezmeye çıktıklarını söyleyen Nuran Keren, Gezmeye çıktık. Bugün hava çok güzel. Annemler bugün memleketimiz Siirt’ten geldiler. Onları bir hava almaya çıkardık. Hava gerçekten çok güzel, yaz gibi. Havanın güzelliğinden yararlanalım dedik dedi.

Gülten Akbur da, Siirt’ten geldim buraya. Gezmeye geldim, çok güzel oldu. Hep kışın geliyorum, bu sefer gideyim bir nefes alayım dedim diye konuştu.