        Zehirlenen ailenin kaldığı otelin yakınındaki fırıncı da gözaltına alındı| SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Zehirlenen ailenin kaldığı otelin yakınındaki fırıncı da gözaltına alındı

        Habertürk TV'den Elif Yavuz'un haberine göre; İstanbul'daki gıda zehirlenmesi faciasında sıcak bir gelişme yaşandı. 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ve 3 yaşındaki Masal Böcek'in ardından anne Çiğdem Böcek'in de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ailenin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı. İtalyan ve Faslı turistler zehirlenme şüphesiyle Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Otelde bir odada, 11 Kasım Salı günü ilaçlama yapıldığı öğrenildi. İlaçlama olayıyla ilgili 3 kişi ve otelin yakınındaki fırıncı da gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 8'ye yükseldi

        Giriş: 15.11.2025 - 12:17 Güncelleme: 15.11.2025 - 21:43
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        İstanbul'da acı olay, 12 Kasım'da Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet (36) ve Çiğdem Böcek (27) çifti, çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) ile birlikte Fatih'teki bir otelde konaklamaya başladı.

        ÖNCE İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

        Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, 3 yaşındaki kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ve ağabeyi Kadir Muhammet, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ANNE DE CAN VERDİ BABA TEDAVİ ALTINDA

        Dün sabah saatlerinde ise anne Çiğdem Böcek de hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek'in ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        AYNI OTELDE 2 YENİ VAKA

        İstanbul'daki gıda zehirlenmesi faciasında sıcak bir gelişme daha yaşandı. Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı.

        İKİ TURİST HASTANEYE KALDIRILDI

        İtalya uyruklu 21 yaşındaki Mustafa Taamart ve Fas uyruklu 23 yaşındaki Reda Fakhri, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Her iki turistin de kusma şikayetinin olduğu belirtildi.

        OTELDE İNCELEME BAŞLATILDI

        Olay Yeri İnceleme ekiplerince otelde inceleme başlatılırken, turistlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

        OTELDE BİR ODADA İLAÇLAMA YAPILMIŞ

        Otel yetkilileri, otelde yeme içme hizmetinin verilmediğini söylerken, otelin bir odasında 11 Kasım Salı günü, ilaçlama yapıldığı öğrenildi. Böcek ailesinin ve diğer 2 turistin kaldıkları odadaki eşyalar, polis ekipleri tarafından alınarak incelemeye götürüldü.

        FIRINCI DA GÖZALTINA ALINDI

        İlaçlama olayıyla ilgili ilaçlama şirketinin sahibi, otelin yakınındaki fırıncı ve odayı ilaçlayan kişilerin de aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 8'ye yükseldi.

        ANNE VE 2 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ

        İstanbul'daki gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatlarını kaybeden Çiğdem, Kadir Muhammet ve Masal Böcek için Afyonkarahisar Bolvadin ilçesindeki Müslümana Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Anne ve 2 çocuğu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

