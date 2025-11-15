Habertürk
        Estetik cerrahına giden kadının kafasında iğne unutuldu

        Estetik cerrahına giden kadının kafasında iğne unutuldu

        Kiminin belinde, kiminin göğsünde, kiminin bacaklarında kiminin ise yüzünce korkunç izler bulunuyor. İddiaya göre hepsinin hayatını karartan da aynı estetik cerrahtı. Bir hastanın kafasındaki iğneyi unutması da 'bu kadarına pes' dedirtti

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2025 - 20:58 Güncelleme: 15.11.2025 - 20:58
        Kafasında iğne unutuldu!
        Show Haberden Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre güzelleşmek için bıçak altına yatmayı düşünenler dikkat: Bir estetik cerrah hakkında, yüz binlerce lira ödediğini söyleyen hastaların hayatlarının karardığı iddia ediliyor. Vücutlarında derin izler oluşan, yürümekte hatta oturmakta zorlandıklarını belirten altı hasta yaşadıklarını anlattı.

        İDDİALAR VE ORTAK ŞİKAYETLER

        İddiaya göre aynı estetik cerrahın müdahaleleri sonrası birden fazla hastada kalıcı izler ve şikayetler ortaya çıktı.

        VÜCUTLARINDAKİ İZLER VE AĞRILAR

        Kiminin belinde, kiminin göğsünde, kiminin bacaklarında, kiminin ise yüzünde derin izler bulunuyor. Hastalar, günlük yaşamlarının ciddi biçimde etkilendiğini dile getiriyor.

        HASTANIN KAFASINDA İĞNE UNUTULDU

        Dilşat Öztürk, yüz gerdirme ameliyatı olduğunu, ancak istediği sonucu alamadığını söylüyor. Öztürk’ün iddiasına göre, ameliyattan sonra başında cerrahi bir iğne unutuldu.

        Nihal Çöbeş de aynı doktora gitti. Çöbeş, “Karnım ve bacaklarımda hiçbir iyileşme yok” diyerek beklemediği sonuçlar aldığını ifade ediyor.

        UZAYAN İYİLEŞME SÜRECİ

        2023 yılında ameliyat olduğunu belirten bir başka hasta, iki yıldır eski sağlığına kavuşamadığını söylüyor. Mağdur sayısının 10'dan fazla olduğu tahmin ediliyor. Hepsinin tek bir dileği var, bir an önce kendilerini paramparça eden o doktorun adalet önünde hesap vermesi

        #estetik cerrah
        #kafada iğne unutuldu
