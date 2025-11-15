Habertürk
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü! Yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti

        İstanbul Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışmalar sırasında iskele çöktü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçilerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.11.2025 - 21:54 Güncelleme: 16.11.2025 - 00:17
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        Ömer Avni Mahallesi, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. kattaki iskelede çökme meydana geldi.

        Bazı işçilerin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Çökmenin ardından bulundukları alanda mahsur kalan işçilerden bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, diğer işçiler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açıklaması

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında, saat 20.54 sıralarında eksi 6. katta kalıp dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu 5 işçinin mahsur kaldığı ve kazaya itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği bildirildi.

        Açıklamada, 5 işçiden 3'ünün kendi imkanlarıyla inşaat sahasından çıkarken, 2 işçinin itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldığı, yapılan kontrollerde olay yerinde başka kimsenin bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı.

        İBB'nin açıklamasında, kazayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

        İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise şantiye alanına gelerek kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve kurtarma çalışmalarını takip etti.

        İl Sağlık Müdürü Güner'in açıklaması

        İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında gerçekleşen kısmi göçük ihbarı üzerine 4 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 16 sağlık personelinin olay yerine geldiğini belirtti.

        Güner paylaşımında, "Göçükten etkilenen 3 yaralı işçi ambulanslarla hastanelerimize nakledilmiştir. Yaralılardan 1'inin sağlık durumu iyi, diğer 2 işçimizde ise multitravma yaralanmaları bulunmaktadır. Hastanelerimizde gerekli tüm tıbbi müdahaleler titizlikle sürdürülmekte olup klinik seyirleri yakından takip edilmektedir. Tüm yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        "3 işçiden 1'i hayatını kaybetti"

        İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kabataş'taki metro şantiye alanında meydana gelen göçükte yaralanan 3 işçiden 1'inin hayatını kaybettiğini bildirdi.

        Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerimizden 1'i, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer 2 işçimizin tedavileri sürmektedir." ifadelerini kullandı.

        #Beyoğlu metro inşaat
        #haberler
