Vincenzo Montella: Herkese karşı korakor oynarız!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"FARKLI BİR SKOR OLABİLİRDİ"

Tebrik etmek istiyorum çocuklarımızı. Sonuç almaya ihtiyacı olmayan bir takıma karşı oynadığınızda galip gelmek kolay olmuyor. Fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Farklı bir skor olabilirdi. Belki bir rekor olabilir, net bilmiyorum, 12 puan topladık grupta. Şanssızlığımız işte FIFA klasmanında 1. sırada olan İspanya var grubumuzda. O şanssızlığımızdan dolayı play-offlara ikinci gidiyoruz. Değerlendireceğimiz noktalar da olacaktır. İspanya maçı sıralama konusunda grupta belki çok büyük fark yaratmayacak ama bizim için çok çok önemli bir maç. Bugün bazı oyuncularımızı koruduk. Bütün futbolcularımıza güveniyoruz.

"HERKESE KARŞI KORAKOR OYNARIZ"

Sahaya çıkan, çıkmayan tüm futbolcularıma tek tek güveniyorum. Kim oynarsa oynasın takımımız rekabetçi olacaktır. Herkese karşı korakor oynarız. Bizim hedefimiz play-offlar ve farklı bir şekilde risklere girmek zeki olmaz bizim tarafımızdan. Akıllı olmamız lazım. Kim oynarsa oynasın performans gösterecek. Özgüvenli bir şekilde devam...