        Vincenzo Montella: Herkese karşı korakor oynarız!

        Vincenzo Montella: Herkese karşı korakor oynarız!

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımımız, Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Habertürk
        Giriş: 15.11.2025 - 23:05 Güncelleme: 15.11.2025 - 23:05
        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        "FARKLI BİR SKOR OLABİLİRDİ"

        Tebrik etmek istiyorum çocuklarımızı. Sonuç almaya ihtiyacı olmayan bir takıma karşı oynadığınızda galip gelmek kolay olmuyor. Fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Farklı bir skor olabilirdi. Belki bir rekor olabilir, net bilmiyorum, 12 puan topladık grupta. Şanssızlığımız işte FIFA klasmanında 1. sırada olan İspanya var grubumuzda. O şanssızlığımızdan dolayı play-offlara ikinci gidiyoruz. Değerlendireceğimiz noktalar da olacaktır. İspanya maçı sıralama konusunda grupta belki çok büyük fark yaratmayacak ama bizim için çok çok önemli bir maç. Bugün bazı oyuncularımızı koruduk. Bütün futbolcularımıza güveniyoruz.

        "HERKESE KARŞI KORAKOR OYNARIZ"

        Sahaya çıkan, çıkmayan tüm futbolcularıma tek tek güveniyorum. Kim oynarsa oynasın takımımız rekabetçi olacaktır. Herkese karşı korakor oynarız. Bizim hedefimiz play-offlar ve farklı bir şekilde risklere girmek zeki olmaz bizim tarafımızdan. Akıllı olmamız lazım. Kim oynarsa oynasın performans gösterecek. Özgüvenli bir şekilde devam...

        "KEREM TAKIMI AYAĞA KALDIRIYOR"

        Merih'in değişikliği teknik bir karardı. Riske girmemek lazım, Abdülkerim zaten sarı kart yemişti. Riske girmek istemedim. Neden bunu yapıyorum? Elimde başka futbolcular da var, onlar bana sonsuz güven veriyor. Herkes inanılmaz mücadele ediyor. Hepsiyle tek tek gurur duyuyorum. Kerem Aktürkoğlu inanılmaz baskı yapıyor. Takımı ayağa kaldırıyor. Bizim için ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu söylemeye gerek yok. Bizim için inanılmaz bir futbolcu.

        "KAAN KAS PROBLEMİ YAŞADI"

        Barış ve Orkun'un futbol stilleri agresif. 5 dakika bile oynatma riskine girmedim. Çünkü İspanya maçında onlarla oynamak istiyorum. Kaan Ayhan konusu biraz daha hassas. Bir kas problemi yaşadı. Çok uzun sürmez ama pozitif olamıyoruz onun durumundan dolayı. O da bizi çok üzdü.

