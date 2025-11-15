Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'a düzenlediği ziyarete ilişkin açıklamada bulunurken "Beyaz Saray'da yetkililerle yapılan görüşmelerde Suriye meselesi başta olmak üzere Filistin, Ukrayna gibi ağırlıklı konular görüşüldü." dedi.

Bakan Fidan, Suriye ile ilgili meselelerde Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklamasında ise "Suriye'de Türkiye'nin emeği, ortaya koyduğu çaba, gerek istikrar gerek mültecilerin geri dönüşü için; yeni yönetimin uluslararası meşruiyet sağlaması için ortaya koyduğu çaba tarihte örneğine az rastlanır çabalardan biri. Olayı yakından takip eden ülkeler, Türkiye'nin nasıl ahlaki ve onurlu bir dış politika izlediğini görüyorlar. Bir taraftan Suriye'nin menfaatini, toprak bütünlüğünü, halkının refahını, barışı düşünürken; diğer taraftan kendiyle ilgili meseleleri geri planda tutup bunu bölge ülkeleri ile beraber götürme meselesi ancak Türkiye gibi uzun stratejik kültür tarihi olan, bunu yapacak derinliği olan ülkelerin izleyebileceği dış politika hamleleri." ifadelerine yer verdi.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasındaki görüşmelere değinen Bakan Fidan "Şam ile YPG arasındaki görüşmelerin gidişatı önemli. Bu görüşmeler inkita uğradı malumunuz, özellikle İsrail'in güneye müdahalesinden sonra, bölgedeki birtakım gelişmelerden dolayı inkıta uğradı. Şimdi Amerikalıların ve bizlerin de en büyük şu an en büyük birincil meselesi, İsrail'in Suriye için bir tehdit olmaktan çıkmasını sağlamak ve Suriye'nin de İsrail için bir tehdit olmaması. Herkesin birbirinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine dikkat ettiği bir yer. Şu an Suriye'nin topraklarının bir kısmı işgal altında, bu işgalin son bulması gerekiyor. Suriye'nin geri kalanını tehdit eden bir yaklaşım içinde olunmaması lazım." diye konuştu. Bakan Fidan açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: "YPG'nin Şam'la yürüttüğü görüşmelerin belli bir noktaya evrilmesini bekliyoruz. Şu an yürütülen müzakereler var. Amerikalılarla yapılan görüşmeler var, bizim yaptığımız görüşmeler var."

Bakan Fidan ayrıca "Duraksamaları getiren hususların başında, YPG'nin zaman zaman rotasından şaşıp yeni bir bölgesel krizden kendisine fırsat arayışı içinde olma durumu da var. Bu bir sebep. Bunun onlar için fayda sağlamayacağını hatırlatmak gerekiyor." diye konuştu. Bakan Fidan Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat çekerek "Esas olan Şam'ın kendi iradesini kullanarak YPG ile götüreceği nokta. Burada Türkiye'nin hassasiyetleri önemli. Biz kendi hassasiyetlerimizi, gerekli mecra ve ortamlarda ortaya koyuyoruz ilgili aktörler nezdinde bunu ilerletiyoruz. Şunun altını tekrar tekrar çizmek isterim ki biz ulusal güvenliğimiz açısından fevkalade hassasız. Bizim neyin tehdit oluşturduğunu, oluşturmadığını gayet iyi biliyoruz. Bunların bir şekilde ortadan kalkması bizim için önemli. Biz isteriz ki bunlar konuşarak anlaşılarak barış içerisinde taraflar müzakerelerini sürdürürken ortadan kalksın." dedi. Bakan Fidan, Gazze'de Türkiye'nin rolüne dair konuşurken "Gerekli şartların oluşması durumunda Türkiye, Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır. Asker gönderme dahil her türlü konuda üzerine düşeni yapacaktır. Bu bizim uluslararası topluma verdiğimiz en net mesaj." şeklinde konuştu.