Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 17° Ankara Güneşli 14° İzmir Kısmen Güneşli 20° Antalya Güneşli 20° Trabzon Bulutlu 16° Bursa Güneşli 16° Adana Güneşli 22° Diyarbakır Yağmurlu 11° Gaziantep Kısmen Güneşli 15° Ağrı Yağmurlu 7°

Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.