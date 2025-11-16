Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı - 16 Kasım Hava Durumu

        Meteoroloji'den 3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Yağışların; Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Giriş: 16.11.2025 - 07:31 Güncelleme: 16.11.2025 - 07:31
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 17°

        Ankara

        Güneşli 14°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 20°

        Antalya

        Güneşli 20°

        Trabzon

        Bulutlu 16°

        Bursa

        Güneşli 16°

        Adana

        Güneşli 22°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 11°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 15°

        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

