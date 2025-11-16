Muazzez Abacı'ya veda
Muazzez Abacı'ya veda ediliyor. AKM'de düzenlenen törene; ailesi, sanatçı dostları, sevenleriyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı
Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, ABD'nin New York kentinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 5 Kasım'da hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Muazzez Abacı, tedavi gördüğü hastanede 12 Kasım'da 78 yaşında hayata veda etti. Naaşı, dün New York'tan İstanbul'a getirilen Abacı için AKM'de bir veda töreni düzenleniyor.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Muazzez Abacı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı; ailesi, sanatçı dostları, sevenlerinin omuzlarında AKM'nin ana sahnesine getirildi.
Muazzez Abacı'nın cenazesi, 17 Kasım Pazartesi günü Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.