Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Muazzez Abacı'ya veda

        Muazzez Abacı'ya veda

        Muazzez Abacı'ya veda ediliyor. AKM'de düzenlenen törene; ailesi, sanatçı dostları, sevenleriyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2025 - 12:28 Güncelleme: 16.11.2025 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muazzez Abacı'ya veda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, ABD'nin New York kentinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 5 Kasım'da hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

        Muazzez Abacı, tedavi gördüğü hastanede 12 Kasım'da 78 yaşında hayata veda etti. Naaşı, dün New York'tan İstanbul'a getirilen Abacı için AKM'de bir veda töreni düzenleniyor.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Muazzez Abacı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı; ailesi, sanatçı dostları, sevenlerinin omuzlarında AKM'nin ana sahnesine getirildi.

        Muazzez Abacı'nın cenazesi, 17 Kasım Pazartesi günü Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

        REKLAM
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Muazzez Abacıya veda
        #Muazzez Abacı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor