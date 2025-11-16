Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintilerinin kasım ayının sonuna kadar uzatılması üzerine yaptığı değerlendirmede, "Bu gidişata bakarsak İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir. Güzel yağışlar olsa bile barajın sadece yüzde 15'ini doldurabiliriz" dedi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 6 Ağustos’ta başlayan planlı su kesintilerinin kasım ayının sonuna kadar süreceğini bildirdi.

Su kesintilerinin uzaması ve baraj doluluk oranlarının düşmeye devam etmesi üzerine TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Yaşar, Tahtalı Barajı’ndaki doluluk oranının yalnızca yüzde 1,40 olduğunu belirterek, “Bu gidişata bakarsak İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir. Güzel yağışlar olsa bile barajın sadece yüzde 15’ini doldurabiliriz. Özellikle yer altı suları artık çok derinlerden çekiliyor. 300-400 metrelerden su alıyoruz. Asıl tehlike burada; yer altı suları normalde rezerv olarak saklanır. Üst akiferlerden su çekiliyor, ama diğerleri kurak yıllara hazırlanır" ifadelerini kullandı.