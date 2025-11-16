Fenerbahçe'yi Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında 27 Kasım Perşembe günü Ferencvaros'u ağırlayacak temsilcimiz Fenerbahçe, bu mücadeleye 3 orta saha oyuncusundan yoksun çıkacak.
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.
İlk 8 yolunda büyük öneme sahip olan bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilere bir kötü haber de Sebastian Szymanski'den geldi.
2026 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Polonya sahasında Hollanda ile 1-1 berabere kalırken; mücadeleye ilk 11'de başlayan Sebastian Szymanski, 13. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Jan Urban, mücadelenin ardından 26 yaşındaki futbolcunun adductor longus kasında yırtık olduğunu ve Malta maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
FERENCVAROS MAÇINDA YOK!
Polonyalı futbolcunun 23 Kasım'da Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçında ve 27 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros maçında forma giymesi beklenmiyor.
3 FUTBOLCUDAN YOKSUN ÇIKACAK!
27 Kasım Perşembe günü Ferencvaros'la karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe, sarı kart cezalıları Fred ve İsmail Yüksek ile sakatlığı bulunan Sebastian Szymanski'den yoksun çıkacak.