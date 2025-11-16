Rusya uyruklu 33 yaşındaki sevgilisi Anastasia Emelianova'yı öldürdüğü suçlamasıyla hakkında açılan davada yerel mahkemenin verdiği beraat kararının istinafta bozulmasının ardından yeniden yargılanmaya başlanan 29 yaşındaki Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh, geçen 3 duruşmaya da katılmadı. Emelianova’nın ailesinin avukatı Aziz Emre Yılmaz, "Yapmış olduğumuz başvurular neticesinde sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmış, İnterpol kırmızı bülten kodu konulmuştur. Ancak sanığın Suriye'de olduğu biliniyor, adresi biliniyor, nerede yaşadığı biliniyor. Buna rağmen 3 celsedir sanık Türkiye'ye getirilemiyor" dedi.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞMIŞLARDI!

DHA'nın haberine göre; Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye gelip Erzurum'a yerleşen Anastasia Emelianova, bir iş yerinde bilgi işlem personeli olarak çalışmaya başladı. Emelianova sosyal medya üzerinden, bir kafede baristalık yapan Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh ile tanıştı. Emelianova ve Arnabeh arkadaş olup sık sık görüşmeye başladılar. 20 Eylül 2023'te Yakutiye ilçesindeki 4 katlı bir apartmanın en üst katında bulunan dairede Anastasia Emelianova ve Mohammad Nizar Arnabeh arasında tartışma çıktı. Apartmanda oturanların da duyduğu tartışmadan birkaç saat sonra Arnabeh, alt kat komşusuna giderek Emelianova'nın yaralandığını söyleyip yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Anastasia Emelianova'nın kan kaybından öldüğünü belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan Mohammad Nizar Arnabeh tutuklandı.