Ahu Yağtu sevgilisi Bora Cengiz ile ilk kez görüntülendi

Uzun bir süredir adı kimseyle anılmayan Ahu Yağtu, aşk orucunu bozdu. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ahu Yağtu, gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Bora Cengiz'e kaptırdı.

Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, Beyoğlu / Asmalımescit'te el ele objektiflere yansıdı.

İlk kez birlikte görüntülenen âşıklar, basın mensuplarının sorularına sadece teşekkür ederek karşılık verdi.

Ahu Yağtu ile sevgilisi Bora Cengiz, daha sonra oradan uzaklaştı.