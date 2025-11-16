Ahu Yağtu sevgilisi Bora Cengiz ile ilk kez görüntülendi
Oyuncu Ahu Yağtu'nun, meslektaşı Bora Cengiz ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Âşıklar, Beyoğlu'nda el ele görüntülendi
Uzun bir süredir adı kimseyle anılmayan Ahu Yağtu, aşk orucunu bozdu. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ahu Yağtu, gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Bora Cengiz'e kaptırdı.
Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, Beyoğlu / Asmalımescit'te el ele objektiflere yansıdı.
İlk kez birlikte görüntülenen âşıklar, basın mensuplarının sorularına sadece teşekkür ederek karşılık verdi.
Ahu Yağtu ile sevgilisi Bora Cengiz, daha sonra oradan uzaklaştı.