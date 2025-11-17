Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine bugün toplanacak. Toplantı gündeminin ilk sırasında, Gürcistan'da düşen C130 askeri kargo uçağının düşüşüne yönelik soruşturma yer alıyor.

Kazanın ardından uçağın kara kutusu Ankara'ya getirilerek incelemeye alınmıştı. Ön bulgular ve kazaya ilişkin yapılan incelemenin ardından ilk veriler kabinede masaya yatırılacak.

Kabinede, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama da gözden geçirilecek. Yine Suriye'de yaşanan son durumun ele alınması bekleniyor. Yanı sıra Gazze'deki ateşkes süreci, Sudan'da yaşanan çatışmalar da kabinede görüşülmesi beklenen başlıklar arasında.

Ekonomideki son veriler, enflasyon hedefleri, hayat pahalılığı ile TBMM'ye sunulması beklenen yargı paketi ve içeriğinin de kabinede ele alınması bekleniyor.