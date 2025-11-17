Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.613,71 %0,45
        DOLAR 42,3359 %0,16
        EURO 49,2009 %0,14
        GRAM ALTIN 5.561,96 %0,19
        FAİZ 40,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 69,62 %1,12
        BITCOIN 95.660,00 %2,39
        GBP/TRY 55,8113 %0,22
        EUR/USD 1,1614 %-0,06
        BRENT 63,96 %-0,67
        ÇEYREK ALTIN 9.096,46 %0,22
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Aselsan'dan dünyada bir ilk! Bayraktar KIZILELMA’ya ASELSAN TOYGUN entegre edildi - Teknoloji Haberleri

        Aselsan'dan dünyada bir ilk! Bayraktar KIZILELMA’ya ASELSAN TOYGUN entegre edildi

        Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, dünyada bir ilke imza attı. ASELSAN tarafından geliştirilen Düşük Görünürlüklü Elektro-Optik Hedefleme Sistemi TOYGUN, başarıyla entegre edilerek görev yaptı. Bu teknoloji, bugüne kadar yalnızca en gelişmiş 5. nesil savaş uçaklarında kullanılırken, ilk kez bir insansız savaş uçağında hayata geçirildi.

        Giriş: 17.11.2025 - 11:16 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bayraktar KIZILELMA’ya TOYGUN’un entegre edilmesiyle birlikte Türkiye, bu kritik kabiliyete sahip dünyadaki üç ülkeden biri oldu. Bu gelişme, Türk savunma sanayisinin teknoloji üretiminde ulaştığı seviyeyi gözler önüne sererken, aynı zamanda küresel ölçekte stratejik bir üstünlük sağladı.

        TOYGUN TEKNOLOJİSİNİN ÖNEMİ

        Düşük görünürlüklü elektro-optik hedefleme sistemleri, savaş uçaklarının düşman radarları tarafından tespit edilmesini zorlaştırıyor. Bu sistemler, hassas hedefleme ve yüksek doğrulukla görev yaparak savaş alanında kritik avantajlar sağlıyor.

        TOYGUN’un KIZILELMA’ya entegrasyonu, insansız savaş uçaklarının operasyonel kabiliyetlerini 5. nesil seviyesine taşıdı.

        Bayraktar KIZILELMA, TOYGUN ile birlikte artık sadece bir insansız savaş uçağı değil, aynı zamanda düşük görünürlük ve yüksek hassasiyetle görev yapabilen bir “gelecek nesil hava gücü” haline geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi