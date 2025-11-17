Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
Giresun'un Keşap ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kaza sonrası sürücüler arasında çıkan kavgada yaralanan 68 yaşındaki Abdullah Coşkun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli sürücü İ.İ., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
Giresun'da kaza, dün saat 11.00 sıralarında ilçenin Fındıklı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Karakoç kavşağında meydana geldi.
ÖNÜNDE GİDEN OTOMOBİLE ÇARPTI
DHA'daki habere göre Giresun’dan Trabzon yönüne giden Abdullah Coşkun’un kontrolünü yitirdiği otomobil, önündeki İ.İ. yönetimindeki otomobile çarptı.
SÜRÜCÜLER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Araçlarda hasara neden olan kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı darbeler sonucu yaralanan Coşkun yere yığıldı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdullah Coşkun, ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Burada tedavi altına alınan Coşkun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şüpheli sürücü İ.İ., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.