        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı

        A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Aral Şimşir, İspanya kafilesinden çıkarıldı. Ahmed Kutucu, Ay-yıldızlıların aday kadrosuna dahil edildi.

        Giriş: 17.11.2025 - 11:18 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:25
        A Milli Takım'da iki futbolcu aday kadrodan çıkartıldı.

        A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Aral Şimşir, İspanya maçında forma giyemeyecek. İki futbolcu, aday kadrodan çıkartıldı.

        Galatasaray'dan Ahmed Kutucu, A Milli Takım'a davet edildi. Ahmed Kutucu, milli takım kafilesine dahil olacak.

        Milli Takım'da daha önce de kaptan Hakan Çalhanoğlu, aday kadrodan çıkartılmıştı.

        İKİ İSMİN AĞRISI VAR

        A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı'nın hafif ağrıları bulunuyor. İki futbolcunun durumu, yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

