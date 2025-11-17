17-23 Kasım haftalık burç yorumları

Bu hafta Merkür, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün gezegenleri retroda; yani evren adeta ‘Eskileri unutturmayacağım, karışıklıklar, sonuçsuz kalan işler, iç hesaplaşmalarla kafanızı allak bullak edeceğim’ diyor. Ama merak etmeyin, Akrep Yeniay’ı ve Güneş’in Yay’a geçişiyle karanlıktan ışığa doğru biraz adım atıp nefes alabileceğiz. Peki 17-23 Kasım’da 12 burcu neler bekliyor?

Sevgili Koçlar, içinizde biriken duygular yüzeye çıkıyor. Kendinize dürüst davranırsanız, hem zihniniz hem kalbiniz hafifleyecek.

Sevgili Boğalar, ilişkilerde samimiyet ön planda olacak. Sadece güven veren insanlara kalbinizi açın, gerisi kendiliğinden şekillenecek.

Sevgili İkizler burçları, yoğun tempo içinde düzen kurmanız gerekiyor. Günlük hayatınızı sadeleştirdiğinizde fark anında hissedilecek.

Sevgili Yengeçler, kalbiniz ve ruhunuz yeniden canlanıyor. İlham ve tutkular, kendinizi ifade etmenize yardımcı olacak.

Sevgili Aslanlar, ev ve aile hayatınızda yeni bir denge kuruluyor. Köklerinizden güç alarak hem huzur hem enerji bulabilirsiniz.

Sevgili Başaklar, zihniniz yoğun ama sezgilerinize de güvenin. Hisleriniz, doğru adımları atmanız için size rehberlik edecek.