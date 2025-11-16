Arda Güler'e dev talip: Real Madrid'den flaş karar!
Premier Lig devlerinden Manchester City, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'e talip oldu. İngiliz ekibinin, yıldız futbolcu için 100 milyon euroluk bir bonservis teklifini gözden çıkardığı öne sürüldü.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için İngiliz devi Manchester City'den çılgın bir teklif geldi.
Fichajes'te yer alan habere göre; İngiliz ekibinin, genç yıldızı kadrosuna katmak adına yaklaşık 100 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.
Haberde, Pep Guardiola’nın Arda’ya özel bir hayranlık duyduğu ve oyun yapısına birebir uyacağını düşündüğü belirtiliyor.
REAL MADRID SATMAK İSTEMİYOR
Ancak Real Madrid cephesi, Xabi Alonso’nun projede kilit rol verdiği Arda Güler’i satma fikrine sıcak bakmıyor.
Madrid yönetimi, genç yıldızın gelişim potansiyelinin çok yüksek olduğuna inanıyor ve kısa vadeli kazanç için uzun vadeli bir yıldızdan vazgeçmeye niyetli değil.