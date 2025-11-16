Habertürk
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!

        TFF, A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu'nun Bulgaristan maçında sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

        Giriş: 16.11.2025 - 15:38 Güncelleme: 16.11.2025 - 15:51
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu'nun Bulgaristan maçında sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

        31 yaşındaki futbolcunun yerine Ümit Milli Takım'dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

        İSMAİL YÜKSEK DE YOK!

        Bulgaristan ile oynanan maçta sarı kart gören İsmail Yüksek de, İspanya maçı kadrosunda yer almayacak.

