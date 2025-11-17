Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 16, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 20, Parçalı bulutlu

İZMİR: 23, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 24, Parçalı bulutlu

KOCAELİ: 23, Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE: 21, Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ: 19, Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 21, Parçalı ve az bulutlu

MANİSA: 22, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 23, Parçalı ve az bulutlu