Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul | Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor ve kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Sonbahardan kalma bir gün yaşanacak ülkemizde, illerimizdeki sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 07:06 Güncelleme: 17.11.2025 - 08:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        SICAKLIK ARTIYOR

        Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        REKLAM

        ANKARA: 16, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 20, Parçalı bulutlu

        İZMİR: 23, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 24, Parçalı bulutlu

        KOCAELİ: 23, Parçalı bulutlu

        ÇANAKKALE: 21, Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ: 19, Parçalı bulutlu

        A.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 21, Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA: 22, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 23, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 24, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 20, Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA: 17, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve az bulutlu

        KAYSERİ: 15, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 18, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 18, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 20, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 22, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 18, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 21, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 19, Parçalı ve az bulutlu

        RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu

        REKLAM

        ERZURUM: 10, Parçalı bulutlu

        KARS: 11, Parçalı bulutlu

        MALATYA: 12, Parçalı bulutlu

        VAN: 10, Parçalı bulutlu

        ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 15, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 17, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 15, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 15, Parçalı ve az bulutlu

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        Ara tatil dönüşü trafik yoğunluğu
        Ara tatil dönüşü trafik yoğunluğu
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda