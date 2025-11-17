Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz? Bilimin kafasını en çok karıştıran deney: Schrödinger'in kedisi

        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz? Bilimin kafasını en çok karıştıran deney: Schrödinger'in kedisi

        Kuantum fiziğinin en ilginç deneylerinden biri olan Schrödinger'in Kedisi, yıllardır bilim insanlarının ve felsefecilerin aklını kurcalıyor. "Bir şey, gözlemlenene kadar var mıdır?" sorusunu soran bu deney, gerçeklik algımızı alt üst ediyor. Detaylar, haberimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 07:30 Güncelleme: 17.11.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bir kutunun içinde hem ölü hem canlı olabilen bir kedi... Erwin Schrödinger’in 1935’te ortaya attığı bu düşünce deneyi, kuantum fiziğinin en ünlü paradokslarından biri haline geldi. Gerçeklik ve gözlem arasındaki ince çizgiyi anlamak isteyenler için, işte bilimin en kafa karıştırıcı deneyi…

        ORTAYA ÇIKIŞ AMACI

        1935 yılında Avusturyalı fizikçi Erwin Schrödinger tarafından öne sürülen bu düşünce deneyi, kuantum mekaniğinin garip ve sezgisel olarak anlaşılması güç doğasını sorgulamak için tasarlandı.

        Schrödinger, o dönemde hâkim olan “Kopenhag Yorumu”nun, yani bir sistemin durumunun gözlem anına kadar belirlenmediği fikrinin, makro dünyada nasıl bir absürtlüğe yol açtığını göstermek istiyordu. Yani bu deney, gerçekte yapılması planlanan bir deney değil, bir fikir eleştirisiydi.

        REKLAM

        KUTUNUN İÇİNDE NELER VAR?

        Deneye göre bir kedi, radyoaktif bir atom, bir sayaç, bir çekiç ve zehir dolu bir şişeyle birlikte kapalı bir kutuya konur. Atom bozunursa sayaç bunu algılar, çekiç şişeyi kırar ve zehir açığa çıkar; kedi ölür.

        Atom bozunmazsa kedi yaşar. Kuantum fiziğine göre, atom ölçülene kadar hem bozunmuş hem de bozunmamış durumdadır yani süperpozisyondadır.

        Bu durumda kedi de aynı anda hem ölü hem canlı sayılır. Ancak kutu açılıp gözlem yapıldığında, bu iki olasılıktan yalnızca biri “gerçekleşir.” İşte paradoks tam da burada başlar: Gözlem yapılmadan önce kedinin durumu nedir?

        #resim#1312087#

        GÖZLEMİN GÜCÜ VE FARKLI YORUMLAR

        Kopenhag Yorumu, sistemin ölçülene kadar olasılık dalgası halinde olduğunu, gözlem anında ise bu dalganın “çöktüğünü” savunur. Schrödinger’in amacı, bu fikri alıp günlük yaşam boyutuna taşıyarak mantıksal sınırlarını göstermekti.

        Ancak farklı yorumlar da ortaya çıktı. “Çoklu Dünya Yorumu”na göre dalga fonksiyonu aslında hiçbir zaman çökmez; her olasılık ayrı bir evrende gerçekleşir. Diğer bazı teoriler ise gözlemciye gerek kalmadan, sistemin kendiliğinden belirli bir noktada çöktüğünü öne sürer.

        REKLAM

        Bu tartışmalar, kuantum fiziğinin en temel problemlerinden biri olan “ölçüm problemi”nin hâlâ neden çözülemediğini açıklar. Yani “gerçeklik” dediğimiz şey, belki de sadece gözlemlendiğinde var oluyor olabilir.

        MODERN ÇALIŞMALAR VE SINIRLAR

        Bugün kimse bir kediyi kutuya koymuyor elbette, ama deneyin teması hâlâ yaşıyor. Günümüzde bilim insanları, süperpozisyonu giderek daha büyük sistemlerde test ediyor.

        Tekil atomlardan, fotonlardan hatta mikroskobik canlı organizmalara kadar birçok deney, Schrödinger’in ortaya attığı soruları pratik olarak araştırıyor. Bu çalışmalar, kuantum ile klasik dünya arasındaki sınırın nerede başladığını bulmaya çalışıyor. Gerçeklik ile gözlem arasındaki o görünmez çizgi, bilimin hâlâ en çok kafa yorduğu konulardan biri.

        POPÜLER KÜLTÜRDE SCHRÖDINGER’İN KEDİSİ

        Zamanla bu deney, bilimin ötesinde kültürel bir simgeye dönüştü. Edebiyatta, sinemada ve popüler medyada “Schrödinger’in kedisi” ifadesi, aynı anda iki zıt durumda olmayı anlatan bir metafor haline geldi. Kuantum bilgisayar teknolojilerinden felsefi tartışmalara kadar pek çok alanda referans olarak kullanılıyor. Bir kutunun içindeki kedi, bugün hâlâ bilimin en karmaşık sorularına sembolik bir ışık tutuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edilecek
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edilecek
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        Ara tatil dönüşü trafik yoğunluğu
        Ara tatil dönüşü trafik yoğunluğu
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü