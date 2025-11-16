Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edilecek | Son dakika haberleri

        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edilecek

        Fatih'te anne ve iki çocuğunun kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheli, yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 20:17 Güncelleme: 16.11.2025 - 20:17
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edilecek
        Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin devam ettiği ve bu şüphelilerin yarın savcılığa çıkarılmak üzere İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi.

        Ayrıca, Adli Tıp Kurumunca düzenlenecek toksikolojik rapor ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmelerden alınan gıda numunelerine ilişkin rapor sonucunun da beklendiği öğrenildi.

        NE OLMUŞTU?

        Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken, babanın tedavisi sürüyor.

        Böcek ailesinin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de dün bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi için de kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı yatış verilmişti.

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, dün polis ekipleri otelde yaptığı inceleme yapmıştı. İncelemenin ardından otel boşaltılmış, müşteriler farklı otellere yönlendirilmişti.

        Ayrıca soruşturmada, otel sahibi H.O, lokumcu F.T, kokoreççi E.E, fırıncı M.K, midyeci Y.D, kafe sahibi F.M.O, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlu S.K. ile ilaçlama yapan D.C. gözaltına alınmıştı.

        *Haberin görselleri DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

