Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılının Ocak-Ekim dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 10 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı ve 1 milyon 163 bin 425 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 3 azalarak 717 bin 321 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 187 bin 15 adedi buldu.

Yılın ilk 10 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17, hafif ticari araç grubunda yüzde 20 artarken ağır ticari araç grubunda ise yüzde 2 geriledi.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 67, kamyon grubunda yüzde 56, otobüs-midibüs grubunda yüzde 66 ve traktörde yüzde 38 seviyesinde gerçekleşti.

OTOMOBİL İHRACATI AZALDI, TİCARİ ARAÇ İHRACATI ARTTI

Yılın ilk 10 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 5 artarak 864 bin 809 adet olarak gerçekleşti.

3 OTOMOBİLDEN 1'İ İTHAL OSD raporuna göre, 2025 yılı ocak-ekim döneminde otomobil pazarında ithal araçların payı yüzde 70 olarak gerçekleşti. Ekim ayında ise otomobil pazarındaki ithal araç payının bir önceki aya göre düşmeye başlaması dikkat çekti. Öyle ki, ithal otomobillerin payı 2025 yılı içerisinde yüzde 66.8 oran ile en düşük seviyesini Ekim ayında gördü. Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 11, ithal otomobil satışları yüzde 10, yerli otomobil satışları da yüzde 13 oranlarında arttı. Yılın ilk 10 aylık döneminde hafif ticari araç (minibüs+kamyonet) pazarında ise ithalatın payı yüzde 79 olarak gerçekleşti. Bu dönemde toplam hafif ticari araç satışları yüzde 7 ve ithal hafif ticari araç yüzde 19 artarken, yerli ticari araç satışları yüzde 22 oranında azaldı. YERLİLER YÜKSELİŞE GEÇECEK Mİ? İthal araçların otomotiv pazarından aldıkları yüksek paylar, yaklaşık son 2 yıldır sanayinin gündeminde bulunuyor. Fakat, bu konuda yerli araçların yeniden yükselişe geçmeye başladıkları da Ekim ayı rakamlarında net bir şekilde görülüyor.