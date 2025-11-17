Habertürk
        Haberler Ekonomi Otomobil Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali - Otomobil Haberleri

        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali

        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2025 yılının ilk 10 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösteren toplam üretim 1 milyon 163 bin 425 adede ulaştı. Yılın ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 artarken otomobil ihracatı ise yüzde 9 azaldı. OSD raporunda ithal araçların payının düşüşe geçmesi dikkat çekti. Rapora göre, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 70, hafif ticari araç pazarında ithalatın payı ise yüzde 79 olarak gerçekleşti. Tüm zamanların satış rekorunun kırıldığı Ekim ayında ise, otomobil pazarındaki ithal araçların payının azalması dikkat çekti. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 17.11.2025 - 07:05 Güncelleme: 17.11.2025 - 07:05
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılının Ocak-Ekim dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

        Buna göre, yılın ilk 10 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı ve 1 milyon 163 bin 425 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 3 azalarak 717 bin 321 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 187 bin 15 adedi buldu.

        Yılın ilk 10 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17, hafif ticari araç grubunda yüzde 20 artarken ağır ticari araç grubunda ise yüzde 2 geriledi.

        Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 67, kamyon grubunda yüzde 56, otobüs-midibüs grubunda yüzde 66 ve traktörde yüzde 38 seviyesinde gerçekleşti.

        OTOMOBİL İHRACATI AZALDI, TİCARİ ARAÇ İHRACATI ARTTI

        Yılın ilk 10 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 5 artarak 864 bin 809 adet olarak gerçekleşti.

        Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 29 oranında arttı. Traktör ihracatı da 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 21 azalarak 9 bin 340 adet olarak gerçekleşti.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025’in ilk 10 ayında 34 milyar dolara ulaşarak yüzde 17,5 pay ile sektörel ihracat sıralamasındaki liderliğini sürdürdü.

        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 10 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı 33,5 milyar dolar oldu. Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 6 artışla 9,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

        Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 14, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 6 oranında arttı.

        PAZAR 10 AYDA 1 MİLYON ADEDİ AŞTI

        2025’in ilk 10 aylık döneminde toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1 milyon 78 bin 527 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 11 oranında artış sağladı ve 833 bin 382 adet oldu.

        Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 5, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7 büyürken ağır ticari araç pazarında yüzde 6 gerileme yaşandı.

        3 OTOMOBİLDEN 1'İ İTHAL

        OSD raporuna göre, 2025 yılı ocak-ekim döneminde otomobil pazarında ithal araçların payı yüzde 70 olarak gerçekleşti.

        Ekim ayında ise otomobil pazarındaki ithal araç payının bir önceki aya göre düşmeye başlaması dikkat çekti.

        Öyle ki, ithal otomobillerin payı 2025 yılı içerisinde yüzde 66.8 oran ile en düşük seviyesini Ekim ayında gördü.

        Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 11, ithal otomobil satışları yüzde 10, yerli otomobil satışları da yüzde 13 oranlarında arttı.

        Yılın ilk 10 aylık döneminde hafif ticari araç (minibüs+kamyonet) pazarında ise ithalatın payı yüzde 79 olarak gerçekleşti.

        Bu dönemde toplam hafif ticari araç satışları yüzde 7 ve ithal hafif ticari araç yüzde 19 artarken, yerli ticari araç satışları yüzde 22 oranında azaldı.

        YERLİLER YÜKSELİŞE GEÇECEK Mİ?

        İthal araçların otomotiv pazarından aldıkları yüksek paylar, yaklaşık son 2 yıldır sanayinin gündeminde bulunuyor. Fakat, bu konuda yerli araçların yeniden yükselişe geçmeye başladıkları da Ekim ayı rakamlarında net bir şekilde görülüyor.

        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu'nun açıklamaları da yerli araçların pazar payını artırma ihtimaline işaret ediyor.

        Eroldu, bundan 1 ay önce yaptığı açıklamada, otomotiv pazarında yerli araçların payının en az yüzde 30 ile yüzde 40 arasında olması gerektiğini belirtmiş ve yerli araçların payının yeni yatırım kararlarıyla birlikte tekrar artmasını beklediklerini vurgulamıştı.

