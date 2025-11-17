Görünüşleri aynı yapıları zıt: Dişler ve kemikler neredeyse aynı olmasına rağmen neden dişler kemik değildir?

Diş minesinin sertliği, insan vücudundaki en dayanıklı dokuyu oluşturur ve kemikte böyle bir tabaka bulunmaz. Kemikler gerektiğinde kendini onarabilir veya yeniden şekillenebilir; dişlerde bu mekanizma yoktur. Mine bir kez zarar gördüğünde vücut bunu yenileyemez, bu da dişleri kemiklerden ayıran kritik bir farktır.