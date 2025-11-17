Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin haberleri: İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki İbrahim Dilek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 09:57 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mardin'de olay, dün gece, Dargeçit ilçesi kırsal Kılavuz Mahallesi yolunda meydana geldi.

        İddiaya göre, İbrahim Dilek’in (18) yolu, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kesildi.

        DEFALARCA TETİĞE BASTILAR

        DHA'daki habere göre yaşanan tartışmanın ardından Dilek'e tabancayla ateş açıldı. Dilek, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dilek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ZANLILAR HER YERDE ARANIYOR

        Dilek'in cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mardin
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi