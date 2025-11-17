Habertürk
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar | SON DAKİKA HABERİ

        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!

        Yargıtay 12. Ceza Dairesi, düğün fotoğraflarının izin alınmadan albüm yapılıp müşterilere örnek olarak gösterilmesinin, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturduğuna hükmetti. Sanık, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 14:26 Güncelleme: 17.11.2025 - 15:34
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Elazığ'da yeni evlenen bir çift, anlaştıkları bir fotoğrafçıya düğün fotoğraflarını çektirdi. Bir müddet sonra fotoğraflarının kendilerinden habersiz albüm yapılarak iş yerine gelen müşterilere örnek olarak gösterildiğini öğrenen çift, savcılığa şikayette bulundu.

        EVLENEN ÇİFT DAVA AÇTI

        AA'daki habere göre Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, fotoğrafçı hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldı. Elazığ 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki davada hakim karşısına çıkan sanık, yaptığının suç olduğunu bilmediğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

        YEREL MAHKEME "BERAAT" DEDİ

        Mahkeme, "müştekilerin gelinlik ve damatlıkla çekilen düğün fotoğraflarının, başkaları tarafından görünmesi ve bilinmesini istemeyeceği özel yaşam alanına ilişkin görüntüler olarak kabul edilemeyeceği" gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.

        FOTOĞRAF "KİŞİSEL VERİ" NİTELİĞİNDE

        Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, fotoğrafların "kişisel veri" niteliğinde olduğuna işaret ederek, sanık hakkındaki beraat hükmünü bozdu.

        Fotoğrafların, hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle başkalarının görgüsüne sunulduğu ifade edilen Yargıtay kararında, sanığa "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği bildirildi.

        SANIK 1 YIL 8 AY HAPSE MAHKUM OLDU

        Yargıtay kararı sonrası yeniden yargılama yapan Elazığ 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum etti.

        VERİLEN CEZAYI ONADI

        Kararda, "kişisel veri niteliğindeki düğün fotoğraflarının, müştekilerin rızası olmaksızın iş yerine gelen müşterilere teşhir edildiği" belirtildi. Sanığın karara itiraz etmesi üzerine dosyada son sözü söyleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını oy birliğiyle onadı.

        Yargıtay'ın kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı belirtilerek, sanık hakkındaki mahkumiyet kararında hukuka aykırılık görülmediği vurgulandı.

        #Elazığ
        #Son dakika haberler
