17 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 17 Kasım 2025'in öne çıkan haberleri...

* Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz taşıyan Türk gemisi ORINDA vuruldu. Gemi drone saldırısıyla vurulurken, mürettebat tahliye edildi

* İstanbul'da Böcek Ailesi'nden anne ve 2 çocuğun zehirlenerek hayatını kaybetmesiyle ilgili midyeci, lokumcu, kokoreççi ve kafe işletmecisi adliyeye sevk edilirken; otelin olaydan önce ilaçlandığının ortaya çıkmasıyla birlikte, Böcek ailesinin kanlarında alüminyum fosfit maddesi olup olmadığı incelenecek

* Merkezi yönetim bütçesi, ekimde 223 milyar 199 milyon lira, ocak-ekim döneminde 1 trilyon 440 milyar 477 milyon lira açık verdi

* A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan, Aral Şimşir, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı İspanya kafilesinden çıkarıldı. Ahmed Kutucu, Ay-yıldızlıların aday kadrosuna dahil edildi

* Oyuncu Berkay Tulumbacı ile şarkıcı eşi Ezgi Gergin sokak ortasında şiddetli bir tartışma yaşadı. Berkay Tulumbacı "Karı - koca arasında böyle tartışmalar olabilir" dedi

* 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercihleri başladı. Tercih işlemleri, 21 Kasım 2025 tarihinde saat 16.00’da sona erecek. Sonuçlar 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklanacak