ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın

ABD Başkanı Donald Trump, 2026'da 11 ABD şehrinde oynanacak FIFA Dünya Kupası maçlarına bilet alan yabancı ziyaretçiler için vize başvurularının hızlandırılacağını söyledi.

Washington, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri ​​arasında oynanacak Dünya Kupası maçlarına katılacak yabancı taraftarlara öncelik veren bir vize randevuları sistemi oluşturacak. Meksika ve Kanada da maçlara ev sahipliği yapacak.

TRUMP: ÇOĞU ÜLKEDE VİZE SÜRECİ HIZLANDI

Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet kurumlarının "dünyanın dört bir yanından futbol taraftarlarının uygun şekilde kontrol edilmesini ve gelecek yaz ABD'ye kolayca gelebilmelerini sağlamak için" çalıştığını söyledi. ABD Başkanı, yönetiminin çoğu ülkedeki vatandaşlar için vize verme sürecini hızlandırdığını ve bekleme süresinin artık 60 gün veya daha az olduğunu söyledi.

Dünya Kupası'nın 30 milyar dolar gelir sağlayabileceğini ve 200 bin kişiye istihdam yaratabileceğini belirtti.

"BİLET SATIN ALMANIZ ABD'YE GİREBİLECEĞİNİZ ANLAMINA GELMİYOR"

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Dışişleri Bakanlığı'nın vize işlemleri için 400 konsolosluk görevlisi eklediğini ve bazı ülkelerdeki konsolosluk sayısını iki katına çıkardığını söyledi ve "ABD, taraftarların vize görüşmelerini tamamlayıp uygun olduklarını gösterebilmeleri için öncelikli randevular sunuyor. Maç yaklaşıyor, bu yüzden başvurunuzu hemen yapın. Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın. Bilet satın almanız ABD'ye girebileceğiniz anlamına gelmiyor Tarihin en büyük ve en güvenli Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz." dedi.