        ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın

        ABD Başkanı Trump, bu sene ABD'nin de ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası maçlarına katılacak yabancı taraftarlara öncelik veren bir vize sistemi oluşturulacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın. Bilet satın almanız ABD'ye girebileceğiniz anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Dünya Kupası'nın 30 milyar dolar gelir sağlayabileceğini ve 200 bin kişiye istihdam yaratabileceğini belirtti

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 18.11.2025 - 07:58 Güncelleme: 18.11.2025 - 07:58
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        ABD Başkanı Donald Trump, 2026'da 11 ABD şehrinde oynanacak FIFA Dünya Kupası maçlarına bilet alan yabancı ziyaretçiler için vize başvurularının hızlandırılacağını söyledi.

        Washington, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri ​​arasında oynanacak Dünya Kupası maçlarına katılacak yabancı taraftarlara öncelik veren bir vize randevuları sistemi oluşturacak. Meksika ve Kanada da maçlara ev sahipliği yapacak.

        TRUMP: ÇOĞU ÜLKEDE VİZE SÜRECİ HIZLANDI

        Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet kurumlarının "dünyanın dört bir yanından futbol taraftarlarının uygun şekilde kontrol edilmesini ve gelecek yaz ABD'ye kolayca gelebilmelerini sağlamak için" çalıştığını söyledi. ABD Başkanı, yönetiminin çoğu ülkedeki vatandaşlar için vize verme sürecini hızlandırdığını ve bekleme süresinin artık 60 gün veya daha az olduğunu söyledi.

        Dünya Kupası'nın 30 milyar dolar gelir sağlayabileceğini ve 200 bin kişiye istihdam yaratabileceğini belirtti.

        "BİLET SATIN ALMANIZ ABD'YE GİREBİLECEĞİNİZ ANLAMINA GELMİYOR"

        Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Dışişleri Bakanlığı'nın vize işlemleri için 400 konsolosluk görevlisi eklediğini ve bazı ülkelerdeki konsolosluk sayısını iki katına çıkardığını söyledi ve "ABD, taraftarların vize görüşmelerini tamamlayıp uygun olduklarını gösterebilmeleri için öncelikli randevular sunuyor. Maç yaklaşıyor, bu yüzden başvurunuzu hemen yapın. Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın. Bilet satın almanız ABD'ye girebileceğiniz anlamına gelmiyor Tarihin en büyük ve en güvenli Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz." dedi.

        Beyaz Saray'da konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, maçlar için 5 ila 10 milyon kişinin ABD'ye geleceğini söyledi. FIFA, şu ana kadar 212 ülkeden taraftarların bir milyondan fazla bilet satın aldığını açıkladı.

