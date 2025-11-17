Habertürk
        Aydın haberleri: Evde 18 yaşında bir genç kız vardı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangında, 18 yaşındaki Makbule İlhan, alevlerin arasında kaldı. İtfaiye ekipleri ve baba kapıyı kırıp içeri girdi. Ancak hastaneye kaldırılan genç kız müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 15:07 Güncelleme: 17.11.2025 - 15:07
        Aydın'da yürek yakan olay, Nazilli ilçesi Şirinevler Mahallesi 865 Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        KİLİTLİ KAPI KIRILDI İÇERİ GİRİLDİ

        AA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evin kilitli kapısını kırarak içeri girdi.

        KIZINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

        Yangın sırasında evde bulunan Makbule İlhan (18), ekiplerce ağır yaralı olarak çıkarıldı. Eve gelen baba Ferman İlhan ve 2 yakını, Makbule İlhan'ı kurtarmaya çalışırken dumandan etkilendi.

        HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

        Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

        #Aydın
        #Nazilli
        #Son dakika haberler
