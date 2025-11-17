Aydın haberleri: Evde 18 yaşında bir genç kız vardı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Evde 18 yaşında bir genç kız vardı! Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangında, 18 yaşındaki Makbule İlhan, alevlerin arasında kaldı. İtfaiye ekipleri ve baba kapıyı kırıp içeri girdi. Ancak hastaneye kaldırılan genç kız müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı Giriş: 17.11.2025 - 15:07 Güncelleme: 17.11.2025 - 15:07

