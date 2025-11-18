Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar | Son dakika haberleri

        Köy, su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar

        Bolu'da baraj çalışmaları nedeniyle su altında kalacak olan Tekkedere köyünün Devren Mahallesi'nde yaklaşık 180 kabrin bulunduğu mezarlık, müteahhit firma tarafından taşınıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 10:26 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bolu'da 76 metre yüksekliğindeki Tekke Barajı’nın 2026 yılında tamamlanmasıyla, su altında kalacak olan Tekkedere köyünün Devren Mahallesi’nde yaklaşık 180 kabrin bulunduğu mezarlık, müteahhit firma tarafından taşınıyor. İş makinesiyle kazılarak çıkarılan kabirler yeni mezarlıkta toprağa verilirken, halk da çalışmaları takip ediyor.

        DHA'nın haberine göre Merkeze bağlı Tekke köyleri mevkisindeki Köroğlu Çayı üzerine yapılan Tekke Barajı’nın yüzde 90’ı tamamlanma aşamasına geldi.

        REKLAM

        Çalışmalarına 2014'te başlayıp, 2026 yılı sonu itibarıyla su tutmaya başlaması hedeflenen baraj, Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan ilçelerine içme suyu sağlayacak. Bu kapsamda, arıtma tesisi de yapılacak. 76,50 metre yüksekliğe sahip barajda, 56 milyon metreküp su tutulması hedefleniyor. Barajdan alınacak suyla aynı zamanda 148 bin dekar arazinin tarımsal sulanması hedefleniyor.

        Barajın su tutmasıyla Tekkedere köyünün Devren Mahallesi, Köroğlu Çayı’nın suları altında kalacak. 45 hane bulunan köyde yaşayanlar, kendileri için yeni yapılacak köye taşınmayı bekliyor. Barajın yakınında yeni bir köy alanı da belirlendi. Barajın su tutmasıyla birlikte köyün Devren Mahallesi’ndeki yaklaşık 180 kabrin bulunduğu mezarlık da sular altında kalacak. Müteahhit firma tarafından mezarlar, belirlenen başka alana taşınıyor. İş makinesiyle kazılıp toprak altından çıkarılan kabirler, belirlenen farklı bir alanda toprağa veriliyor. Köyde yaşayanlar da kaybettikleri yakınlarının kabirlerinin açılıp taşınma sürecini takip ediyor.

        "DARMADAĞIN OLDUK"

        Tekkedere köyü muhtarı Metin Baykal, 2008 yılında 9 yaşındayken kanser hastalığından kaybettiği oğlu Erdinç Baykal’ın mezarı başında gözyaşlarıyla bekledi. Baykal, oğlunun toprak altından çıkan kemiklerini büyük oğluyla beraber çuvala koydu. Kemikler daha sonra yeni mezar alanında toprağa verildi. Mezar taşıma sürecinde acılarının tazelendiğini belirten Baykal, "Aynı acıları, o gün yakının ölünce yaşanan acıları, biz tekraren yaşıyoruz. Köylü olarak yaşıyoruz, kemik arıyoruz, kafatası arıyoruz. Tabii insanlar sadece bakıyor, görüyor ama biz aynı şeyi tekrar yaşıyoruz. Allah’ım kimseye yaşatmasın. Zor bir durum” dedi.

        Aynı zamanda, 18 yaşında ölen ağabeyinin de mezarının kazıldığını belirten Baykal, "2008 yılında kaybettim ben oğlumu. Çocuğumuzu buraya defnettik. Baraj konusu gündemde yoktu, cenazelerimizi buraya defnediyorduk. Buraya oğlumdan sonra 2 cenaze daha defnedildi, daha sonra cenaze defnetmedik. Bolu’ya defnediyoruz hep. Darmadağın olduk. Barajdan dolayı biz Bolu’da 50-60 tane cenazemizi defnettik. Mezarlık diye bir yer gösterdiler, oraya taşıyoruz artık” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        Çifte avantaj için son 6 hafta
        Çifte avantaj için son 6 hafta
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif