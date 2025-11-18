Habertürk
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede

        Bitcoin'in fiyatı, başta faiz politikası olmak üzere makroekonomik belirsizliklerin etkisiyle 90 bin doların altına inerek nisandan bu yana en düşük seviyesine geriledi

        Giriş: 18.11.2025 - 09:05 Güncelleme: 18.11.2025 - 09:05
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 4,80 azalarak 3 trilyon 80 milyar dolara geriledi.

        Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoinin fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,9'dan fazla düşerek Nisan 2025'ten beri en düşük seviyesine geriledi.

        TSİ 7.47 itibarıyla 89 bin 623 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 15,3 oldu.

        Bitcoin, Nisan 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerin küresel finansal piyasaları sarmasından sonra 74 bin 400 dolara kadar düşmüştü.

        Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı da yaklaşık yüzde 6,44 değer kaybederek 2 bin 980 dolar seviyesine geriledi.

        Analistler, yatırımcıların para politikasındaki belirsizliklerin etkisi altında kaldığını, Fed üyelerinden gelen karışık mesajların ve piyasalardaki değerlemelere ilişkin endişelerin artmasının kripto yatırımcılarını tedirgin ettiğini belirtti.

        Makroekonomik belirsizlik, kurumsal çıkışlar ve klasik kar realizasyonunun satışları tetiklediğini aktaran analistler, bitcoinin fiyatında 100 bin dolar seviyesinin altında kalıcı düşüşün yatırımcılar üzerinde psikolojik etkisi olduğunu kaydetti.

        Analistler, gelecek ay ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi olasılığını yeniden değerlendirmesi ve pay piyasalarında son zamanlardaki teknoloji hisselerinde yüksek değerleme ile düşüş görülmesinin yatırımcıların risk iştahını azalttığını da belirtti.

        Fed'in aralıkta faiz indirme olasılığının şu anda yüzde 50'nin altında olduğunu hatırlatan analistler, kripto piyasalarının bitcoinde psikolojik destek seviyesinin (100 bin dolar) geçildikten sonra düşüşünü sürdürdüğünü ifade etti.

        Bu arada kripto piyasasında geçen ayın başında satış dalgası 19 milyar dolardan fazla likidasyona yol açmış ve bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 1 trilyon dolardan fazla azalmıştı.

        Öte yandan borçlanma maliyetleri yüksek olduğunda, kripto varlıklar gibi riskli varlıklar tahvil ve faiz getiren yatırımlara kıyasla daha az cazip hale geliyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

