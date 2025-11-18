BBC, Trump'ın olası tazminat davasına karşı mücadele edeceklerini belirtti

İngiliz kamu yayıncısı BBC, ABD Başkanı Donald Trump'ın kuruma karşı açmayı planladığı milyarlarca dolarlık tazminat davasına karşı mücadeleye kararlı olduklarını bildirdi.

Trump'ın, geçen yıl yayımlanan belgeselinde, "konuşmasının montajlandığı" gerekçesiyle BBC'ye tazminat davası açacağını açıklamasının ardından BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah, kurum çalışanlarına e-posta gönderdi.

Shah, e-postada kurumun tutumunu netleştirerek, "Muhtemel hukuki süreç, olası maliyetler ve yapılabileceği söylenen uzlaşmalara ilişkin çok fazla şey yazılıyor ve spekülasyon yapılıyor. Tüm bu süreçte, kamu kaynaklarıyla finanse edilen bir kurum olduğumuzun ve lisans ücreti ödeyen vatandaşlarımızın hakkını korumamız gerektiğinin bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

BBC Yönetim Kurulu Başkanı, kurumun tavrının net olduğunu vurgulayarak, "Açık konuşmak isterim; pozisyonumuz değişmedi. Bir iftira davası için hiçbir dayanak yok ve buna karşı mücadele etmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'IN FARKLI KONUŞMALARINDAKİ İFADELERİ AYNI KONUŞMA GİBİ MONTAJLANMIŞTI

BBC News'te yayınlanan Panorama programında, 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde, Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.