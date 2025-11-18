Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Biri 15, diğeri daha 16 yaşında 2 çocuk işçi ağlattı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!

        Şanlıurfa'da, tek katlı iş yeri inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden çocuk işçiler 15 yaşındaki Sedat Kurt ile 16 yaşındaki Yakup Güneş, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kurt'un babası olan inşaatın sahibi A.K. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 07:49 Güncelleme: 18.11.2025 - 09:47
        Şanlıurfa'da yürek yakan çocuk işçi ölümü, önceki gün öğle saatlerinde Haliliye ilçesi Kısas Mahallesi'nde meydana geldi.

        Mahalle girişindeki yapımı süren iş yeri inşaatında beton dökümü sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu.

        5 İŞÇİ BETON VE DEMİRİN ALTINDA KALDI

        DHA'daki habere göre inşaatta çalışan 5 işçi, beton ve demir yığınlarının altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YARALI İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

        İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı işçiler, ekipler tarafından göçük altından çıkarıldı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        İKİ ÇOCUK İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 5 işçiden Sedat Kurt (15) ve Yakup Güneş (16) kurtarılamadı.

        Sedat Kurt 15 yaşındaydı.
        Sedat Kurt 15 yaşındaydı.

        İNŞAAT SAHİBİNİN OĞLUYMUŞ

        Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan cenazeler, yakınları tarafından teslim edilerek Mamuca Mahallesi'nde toprağa verildi. Sedat Kurt'un, inşaatın sahibi Ahmet Kurt'un oğlu olduğu bildirilirken; soruşturma sürüyor.

        Yakup Güneş, 16 yaşındaydı.
        Yakup Güneş, 16 yaşındaydı.

        İNŞAATIN SAHİBİ GÖZALTINDA

        AA'daki habere göre öte yandan Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çöken inşaata ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında inşaatın sahibi A.K. gözaltına alındı.

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
