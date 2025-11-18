Habertürk
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda: 6,2 Milyar dolarlık gizemli AI girişimi Project Prometheus

        6,2 Milyar dolarlık gizemli AI girişimi Project Prometheus

        Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2021'de bıraktığı CEO'luk görevine 6,2 milyar dolarlık dev bir yapay zeka girişimiyle geri dönüyor. Bezos, "Project Prometheus" adlı gizli modda faaliyet gösteren startup'ın Vik Bajaj ile birlikte eş CEO'su oldu. Şirket, bilgisayar, havacılık ve otomotiv sektörlerinde mühendislik ile üretimi dönüştürmek için yapay zekâ geliştirecek; aynı zamanda Bezos'un uzay şirketi Blue Origin ile entegre çalışarak insanlığın uzayda genişlemesini hızlandıracak. Bezos'un "önümüzdeki 20 yılda milyonlarca insanın uzayda yaşayacağı" öngörüsüyle uyumlu olan bu hamle, AI balonu tartışmalarına rağmen Bezos'un teknolojiye olan sarsılmaz iyimserliğini gözler önüne seriyor.

        Giriş: 18.11.2025 - 11:14 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:25
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        1994’te bir garajda online kitap satış sitesini kurarak Amazon’u dünyaya kazandıran Jeff Bezos, bugün hâlâ dünyanın en etkili teknoloji girişimcilerinden biri. Şirketini e-ticaret devinden bulut bilişim ve uzay keşfine uzanan bir imparatorluğa dönüştüren Bezos, 2021’de Amazon CEO’luğunu Andy Jassy’ye devrederek daha stratejik projelere odaklanacağını açıklamıştı. Şimdi 61 yaşındaki milyarder, uzun bir aradan sonra yeniden aktif bir CEO koltuğuna oturuyor. Bezos 6,2 milyar dolar fon toplamış gizemli yapay zekâ girişimi Project Prometheus’un eş CEO’su olacak.

        The New York Times’ın üç farklı kaynağa dayandırdığı habere göre Bezos, Google X’in eski direktörü Vik Bajaj ile birlikte Project Prometheus’u yönetecek. Bajaj, Sergey Brin ile Waymo’nun temellerini atan isimlerden biri. Henüz kuruluş tarihi ve merkezi dahi açıklanmayan şirket, kendi finansmanının bir kısmını Bezos’un karşıladığı 6,2 milyar dolarlık dev bir fonla yola çıktı. Bu rakam, Project Prometheus’u tarihin en büyük erken aşama yatırımlarından biri hâline getiriyor.

        FİZİKSEL DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK YAPAY ZEKA

        Project Prometheus, büyük dil modellerinin ötesine geçerek “fiziksel ekonomi” için yapay zekâ üretiyor. Bilgisayar, havacılık ve otomotiv sektörlerinde tasarım, simülasyon ve üretim süreçlerini kökten değiştirmeyi hedefliyor. Şirket, OpenAI, DeepMind ve Meta’dan 100’e yakın uzmanı kadrosuna kattı. Yunan mitolojisindeki “insanlara ateşi getiren” titan Prometheus’tan adını alan girişim, hem yenilikçiliğin hem de potansiyel tehlikelerin sembolü olarak yorumlanıyor.

        BLUE ORIGIN İLE UZAY KOLONİLEŞMESİNE GİDEN YOL

        Bezos’un uzay şirketi Blue Origin ile yakın iş birliği içinde çalışacak olan Project Prometheus, yapay zekâyı uzay araçları ve roket üretiminde kullanacak. 2025 Italian Tech Week’te konuşan Bezos, “20 yıl içinde milyonlarca insan uzayda yaşayacak. Robotlar Ay’da ve başka yerlerde bizim için çalışacak, bu insan göndermekten çok daha ucuz olacak” demişti. Yeni girişim, tam da bu vizyonun teknolojik altyapısını oluşturuyor.

        “EVET, BALON VAR AMA…”

        Bezos aynı konferansta açıkça “AI balonu var” dese de bunu 1990’ların biyotek balonuyla karşılaştırıyor: “Kötü projeler de finanse ediliyor ama uzun vadede toplumun kazanacağı faydalar devasa olacak.” Goldman Sachs CEO’su David Solomon’un “Birçok yatırım çöpe gidecek” uyarısına rağmen Bezos, “Yapay zekâ gerçek ve her sektörü değiştirecek” görüşünde ısrarcı.

