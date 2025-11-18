1994’te bir garajda online kitap satış sitesini kurarak Amazon’u dünyaya kazandıran Jeff Bezos, bugün hâlâ dünyanın en etkili teknoloji girişimcilerinden biri. Şirketini e-ticaret devinden bulut bilişim ve uzay keşfine uzanan bir imparatorluğa dönüştüren Bezos, 2021’de Amazon CEO’luğunu Andy Jassy’ye devrederek daha stratejik projelere odaklanacağını açıklamıştı. Şimdi 61 yaşındaki milyarder, uzun bir aradan sonra yeniden aktif bir CEO koltuğuna oturuyor. Bezos 6,2 milyar dolar fon toplamış gizemli yapay zekâ girişimi Project Prometheus’un eş CEO’su olacak.

The New York Times’ın üç farklı kaynağa dayandırdığı habere göre Bezos, Google X’in eski direktörü Vik Bajaj ile birlikte Project Prometheus’u yönetecek. Bajaj, Sergey Brin ile Waymo’nun temellerini atan isimlerden biri. Henüz kuruluş tarihi ve merkezi dahi açıklanmayan şirket, kendi finansmanının bir kısmını Bezos’un karşıladığı 6,2 milyar dolarlık dev bir fonla yola çıktı. Bu rakam, Project Prometheus’u tarihin en büyük erken aşama yatırımlarından biri hâline getiriyor.

FİZİKSEL DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK YAPAY ZEKA

Project Prometheus, büyük dil modellerinin ötesine geçerek “fiziksel ekonomi” için yapay zekâ üretiyor. Bilgisayar, havacılık ve otomotiv sektörlerinde tasarım, simülasyon ve üretim süreçlerini kökten değiştirmeyi hedefliyor. Şirket, OpenAI, DeepMind ve Meta’dan 100’e yakın uzmanı kadrosuna kattı. Yunan mitolojisindeki “insanlara ateşi getiren” titan Prometheus’tan adını alan girişim, hem yenilikçiliğin hem de potansiyel tehlikelerin sembolü olarak yorumlanıyor.