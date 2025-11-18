Habertürk
        MHP lideri Bahçeli: "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim" | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli: "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"

        MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin hiçbir manası olmayacaktır. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulmayacaksa ilerleme nasıl kaydedilecek?" diyen Bahçeli, "Ayak diremenin anlamı yok. Açık açık söylüyorum, alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 10:36 Güncelleme: 18.11.2025 - 12:00
        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "20 şehit için üzüntümüz tarifsizdir. Gözyaşlarıyla toprağa verildiler. Yarım kalmış hayalleriyle boynu bükük şehit eşleri içimize kor gibi düştü. Onlar Türk milletinin göklerde parlayan yıldızı oldu. Büyük Türk milletinin başı sağ olsun. Nasıl ve niçin düştüğü aydınlatılacaktır. Buna dair maksatlı yorumlar iyi niyetten mahrumdur. Devletimize güven ve itibar asıldır. Komplo teorilerine kapalı olunmalı. Kaza kırım ekibinin çalışmalarını sonuçlandırmasını sabırla beklemek lazımdır.

        REKLAM

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

        Milli birlik ve kardeşlikte kararlıyız. Ülkemizin makus talihi değişecek. Terörü siyasi nema olarak kullanan fesat ve nifak yuvaları Allah'ın izni ile çöküp gidecektir. Suyu bulandırmaya çalışanların suçlayıcı ve küstah tavırları, milletimiz nezdinde hükümsüzdür. Herkesin sorumlulukla hareket etmesi yegane dileğimizdir. Her şey Türkiye içindir. İstikbalin yol haritasını çizmenin derdindeyiz. Devlet ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür.

        "KENDİM İMRALI'YA GİDERİM"

        Süreçte geriye dönüş imkanı kalmadı. Bugün 17.toplantısını yapacak komisyon artık son düzlüğe girmiştir. İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin mi tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır. Sürecin asıl muhataplarından birisi ile doğrudan temas kurulmayacaksa sonuç nasıl alınacaktır.

        Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa İmralı'ya gidilmesine ayak sürümenin hiçbir manası olmayacaktır. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulmayacaksa ilerleme nasıl kaydedilecek? Ayak diremenin anlamı yok. Açık açık söylüyorum, alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem. Dava arkadaşlarıma sesleniyorum, İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz? İşte milletin özü burada, milletin öz kararı da budur.

        İBB SORUŞTURMASI

        Geçtiğimiz hafta İBB'yi saran rüşvet ve yolsuzluk iddianamesi mahkemeye sunulmuştur. Artık Türk adaleti karar ve hükmünü verecektir. Herkesin yargıya saygı duyması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Ekrem İmamoğlu ve onunla birlikte yargılanan 407 kişinin hakkında mahkemenin ne diyeceği yakında belli olacaktır.

        İddianamenin karalanması CHP'ye bir şey kazandırmayacak. Bizim iki konuda sahibi beklentimiz vardır. Yargılama hızla başlamalı siyasi kuşatmaya alınarak tartışmasına daha fazla müsaade edilememelidir. Yargılama en başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayında verilmelidir. Türk milleti olan biten ne varsa görüp öğrenmelidir."

