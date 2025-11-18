Habertürk
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!

        İstanbul'da, 32 yaşındaki dayı Ufuk D. ile yeğeni 22 yaşındaki Deniz İnan Şimşek arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Boynundan ve göğsünden yaralanan Şimşek, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil dayı olayda kullandığı bıçakla saklandığı evde yakalanarak tutuklandı. Olayın, ikili arasında daha önce yaşanan bir tartışmada Şimşek'in dayısı Ufuk D.'ye "Seni öldürürüm" demesi ve dayısının da olay günü uyuşturucu krizine girmesi üzerine yaşandığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 11:45 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:45
        İstanbul'da kan donduran olay, 16 Kasım Pazar günü saat 22.45 sıralarında, Sarıyer'deki Pınar Mahallesi’nde meydana geldi.

        UYUŞTURUCU TARTIŞMASI YAŞANDI

        Edinilen bilgiye göre, tedavi gören Ufuk D. (32) ile yeğeni Deniz İnan Şimşek (22) arasında iddiaya göre uyuşturucu kullanması nedeniyle tartışma yaşandı.

        Katil dayı Ufuk D. tutuklandı.
        Katil dayı Ufuk D. tutuklandı.

        BOYNUNDAN VE GÖĞSÜNDEN DEFALARCA BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre Deniz İnan Şimşek tartışmada dayısını, "Seni öldürürüm" diyerek tehdit etti. Olay günü Ufuk D.’nin iddiaya göre krize girmesi nedeniyle taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşen olayda dayı Ufuk D., yeğeni Şimşek’i boynundan ve göğsünden bıçakladı.

        Deniz İnan Şimşek, 22 yaşındaydı.
        Deniz İnan Şimşek, 22 yaşındaydı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Olayın ardından ağır yaralanan Şimşek için sesleri duyan vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şimşek, ardından ambulansla Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        22 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

        Ameliyata alınan Şimşek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Olay ardından çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan dayı Ufuk D.’nin bir evde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis, katil zanlısı Ufuk D.’yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

        KATİL DAYININ 3 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Gözaltına alınan Ufuk D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ufuk D. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Ufuk D.'nin poliste daha önceden 3 suç kaydı olduğu da tespit edildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
