        Haberler Gündem Deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil | SON DAKİKA HABER

        Deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!

        Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı'da bir deprem daha yaşanma tehlikesi olduğunu belirtip, "Sındırgı'da artçılar 20 bini aşmış durumda, son 3-4 gündür durağanlık var. 3-4 büyüklüğünde olan artçılar durdu, bu iyi bir şey değil, fayın stres biriktirdiği, gerilimin arttığı anlamına gelir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 08:01 Güncelleme: 21.11.2025 - 08:01
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Bilim Kafe Sohbetleri kapsamında 'Deprem ve İzmir' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem gerçeğimize ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        "150 OLAN FAY SAYISI 485’E ÇIKTI"

        DHA'da yer alan habere göre Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 21 yılda birçok yeni fay oluştuğuna dikkat çekerek, “1992'de Türkiye'de 150 fay vardı, 2013 yılında bu sayı 485’e çıktı. Yaklaşık 2025 yılındayız, 10 yıllık sürede fay sayımız arttı, o nedenle fay haritası güncelleniyor, bu yılın sonunda açıklanacak. 'Türkiye ölçeğinde deprem tehlikesi hangi seviyeye çıktı' sorusu sıfırdan tekrar gündeme gelecek" dedi.

        "SINDIRGI’DA ARTÇILAR 20 BİNİ AŞTI"

        Sındırgı'da yaşanan 2 depremde de fayın yeryüzüne kadar geldiğini aktaran Prof. Dr. Sözbilir, "Fay yeraltında kalınca sıkıntı olmuyor ancak deprem yeryüzünü parçalarsa biz ölmeye başlıyoruz. Sındırgı'da artçılar 20 bini aşmış durumda, son 3-4 gündür durağanlık var. 3-4 büyüklüğünde olan artçılar durdu, bu iyi bir şey değil, fayın stres biriktirdiği, gerilimin arttığı anlamına gelir" diye konuştu.

        "MARMARA GİBİ 29 YER DAHA VAR"

        Türkiye'de farklı bölge ve illerde 30'a yakın yerde deprem üretme zamanı gelmiş fay olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, “Marmara gibi 29 tane daha yer var, bir tanesi de İzmir. İzmir'in fayları tembel faylar. Çok uzun sürede stres biriktiren uzun dönemde deprem üreten faylar, bu bir şans" dedi.

        "BÜTÜN KÖRFEZ, İZMİR FAYININ KUCAĞINDA OTURUYOR"

        İzmir için en riskli fayın İzmir fayı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, "En fazla can kaybı İzmir fayı nedeniyle olur. Çünkü Güzelbahçe, Balçova, Narlıdere, Konak, Altındağ, Pınarbaşı'na doğru kuzeye gidiyor. Bütün körfez o fayın kucağında duruyor. İzmir fayı çalışırsa en az 25-30 bin can kaybı olur. İzmir fayının yakın zamanda kırılma şansı yok. Çünkü son depremi 1688 yılında yapmış, o fayın deprem üretme aralığı en az bin yıl.

        Dolayısıyla İzmir fayının yakın zamanda yıkıcı deprem üretme ihmali yok. Tuzla fayının deprem üretme zamanı gelmiş, 7.2'ye çıkabilir, en tehlikeli fay Tuzla. Seferihisar fayı 3 bin yıldır deprem üretmiyor, Gülbahçe fayı son depremini 1289'da yapmış. Gülbahçe fayının son depremi bin yıl geçmiş. Gelecek 100 yılda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün kampüsünü değiştirmesi, kampüs içerisinde daha sağlam alanlara taşınması gerekebilir” diye konuştu.

        "İZMİR’DE 12 DEPREM UYARI İSTASYONU KURULACAK"

        Prof. Dr. Sözbilir, İzmir'de bütün EVKA'ların sağlam olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Sözbilir, İzmir'de 1-2 ay içerisinde 12 tane deprem uyarı istasyonu kuracaklarını söyledi.

