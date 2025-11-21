Erzurum'da olay, Yakutiye ilçesi kırsal Çayırtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Önceki gün sabah, mahallesinden koyun sürüsünü alan Abdurrahman Karasu (65), otlatmak üzere araziye çıktı.

KAYIP İHBARINDA BULUNULDU

DHA'daki habere göre yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede, çoban ve sürünün mahalleye dönmemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

GECE GÜNDÜZ ARANDI BULUNAMADI

Merkeze yaklaşık 10 kilometre mesafedeki mahalleye AFAD, İl Jandarma ve Yakutiye Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Gece boyunca çoban ve sürüden iz bulamayan ekipler, sabah erken saatlerde arama çalışmasına yeniden başladı.

YOĞUN SİS ALTINDA ARAMA

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, arazideki aramalarını sürdürüyor. Jandarma iz takip köpeği Tapan'ın da kullanıldığı arama çalışmaları yoğun sis altında devam ediyor.

KOYUNLARIN SAHİBİ SATIŞ ANLAŞMASI YAPMIŞ

Çalışmalara katılan ekiplere, Türk Kızılay tarafından sıcak çay ve çorba ikram edildi. Öte yandan, koyun sürüsünün ise Çayırtepe Mahallesi'nde yaşayan İdris Çakmak'a ait olduğu belirlendi.

160 koyunun satışıyla ilgili anlaşma yapıldığı ve 24 Kasım'da da alışverişin tamamlanacağı öğrenildi.