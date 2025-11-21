Habertürk
Habertürk
        Evlerini ilaçladılar, arabada beklediler, komşuların zehirlenmesine neden oldular! | Son dakika haberleri

        Evlerini ilaçladılar, arabada beklediler, komşuların zehirlenmesine neden oldular!

        İstanbul Esenyurt'ta bir binanın bodrum katındaki dairede yüksek dozlu ilaçlama iddiası nedeniyle 1'i bebek 7 kişi zehirlendi. Binada annesi ve kız kardeşi zehirlenen Seyfun Karagöz, "Binada ailem yaşıyor. Alt kattakiler kendi evlerini yabancı bir maddeyle sanırım ilaçlamışlar, ilaçladıktan sonra kendileri çıkmışlar, arabada oturmuşlar. Kimsenin haberi yok. Artık birileri şikayet etmiş ondan sonra gelmişler. Binada ışıklar yanıyor herkes can havliyle bir şekilde dışarı çıkmış." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 10:11 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:11
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yapılan yüksek dozlu ilaçlama nedeniyle 1'i bebek 7 kişi zehirlendi.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 18.30 sıralarında 5 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu bir aile evini ilaçladı.

        Yapılan yüksek dozlu ilaçlamadan binada yaşayan 1'i bebek 7 kişi etkilendi. İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde zehirlendikleri belirlenen 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER: VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIK DURUMU İYİDİR

        Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Esenyurt’ta bir binanın bodrum katında yapılan ilaçlama nedeniyle, aralarında 1 bebeğin de bulunduğu toplamda 7 vatandaşımız zehirlenme şüphesiyle etkilenmiştir. Olay yerine süratle 5 ambulans, 1 UMKE aracı ve toplam 17 sağlık personeli yönlendirilmiştir. Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerimizin müdahalesinin ardından vatandaşlarımız hastaneye kaldırılmıştır. Tüm vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyidir ve tedavileri sürmektedir" ifadeleri yer aldı.

        BİNADA AİLESİ ZEHİRLENEN KARAGÖZ: İNSANLARIMIZ MAĞDUR

        Binada annesi ve kız kardeşi zehirlenen Seyfun Karagöz, "Binada ailem yaşıyor. Alt kattaki yabancı uyruklular kendi evlerini yabancı bir maddeyle sanırım ilaçlamışlar, ilaçladıktan sonra kendileri çıkmışlar, arabada oturmuşlar. Kimsenin haberi yok. Artık birileri şikayet etmiş ondan sonra gelmişler. Binada ışıklar yanıyor herkes can havliyle bir şekilde dışarı çıkmış. Benim annem ve kız kardeşim şu anda hastanede yatıyorlar, ekstra olarak küçük bir çocuk var çocuğun durumu ilk başta kötüydü, şu anda gayet iyi. Akşam saat altıdan beri hastanedeyim. Kafalarına göre işler yapmışlar. Sonuç itibariyle insanlarımız mağdur. Kimsenin de bundan haberi yok, bari böyle bir şey yapılacaksa neden kimseye haber verilmiyor? Ya da ilaçlandıktan sonra dışarı çıkıp kendi güvenliğini sağlayabiliyorlarsa neden milletimize güvenlik amaçlı bir şey söylemiyorlar?" şeklinde konuştu.

