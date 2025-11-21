Habertürk
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!

        Amasya'da, evinde gaz sızıntısından zehirlenerek öldüğü iddia edilen 76 yaşındaki Fatma Kılıç'ın, İstanbul'daki kardeşinin bacanağı Haşim Özer tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Özer, ifadesinde borç istediğini yaşlı kadını para vermeyince öldürdüğünü söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 09:53 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:38
        Amasya'da olay, 24 Mart'ta saat 01.30 sıralarında, Üçler Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Kılıç'a (76), 2 gün telefonla ulaşamayan il dışındaki yakınları, komşularından yardım istedi.

        KOMŞULARI KAPIYI ÇALDI

        DHA'daki habere göre kapıyı çalan komşular, içeriden ses gelmeyince şüphelenip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU

        İtfaiyeciler, kapıyı açıp içeri girdiğinde Kılıç'ı mutfağa serdiği yatağın içinde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        8 AY SÜREN SORUŞTURMA

        İlk incelemede, Kılıç’ın çay demlemek için ocağa koyduğu çaydanlığı unuttuğu, taşan suyun ateşi söndürmesiyle gazın odaya yayıldığı ve gaz sızıntısından zehirlenme sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirildi.

        BOYNUNDAKİ DARP İZLERİ...

        Ancak boynundaki darp izleri üzerine ölüm şüpheli bulundu, Kılıç'a otopsi yapıldı. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, 8 ay süren kapsamlı çalışma sonucunda şüpheli bulgulara ulaştı.

        ÇAYDANLIĞI OCAĞA KOYUP GAZI AÇTI

        Bu kapsamda 300’den fazla kişinin ifadesi alındı, DNA incelemeleri yapıldı. İstanbul’da yaşayan akrabası Haşim Özer’in olayla bağlantılı olduğu tespit edildi. Özer’in, borç istediği Kılıç’ı boğarak öldürdüğü, olayın gaz zehirlenmesi gibi görülmesi için çaydanlığı ocağa koyup gazı açtığı belirlendi.

        İSTANBUL’DA YAKALANDI, İTİRAF ETTİ

        Haşim Özer, 19 Kasım’da İstanbul’da gözaltına alındı. Amasya’ya getirilen Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede, Kılıç’tan borç istediğini, vermeyince boğarak öldürdüğünü ve pişman olduğunu söyledi. Özer, ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

        #Amasya
        #Son dakika haberler
