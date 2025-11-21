Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Tavan arasından çıkan Superman çizgi romanı rekor fiyata satıldı

        Tavan arasından çıkan Superman çizgi romanı rekor fiyata satıldı

        California'da tavan arasında bulunan 1939 tarihli Superman No 1, 9.12 milyon dolara satılarak dünyanın en pahalı çizgi romanı unvanını aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 11:42 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'nin California eyaletinde bir tavan arasında bulunan Superman No 1 adlı çizgi roman, 9.12 milyon dolara (387 milyon TL) satılarak bugüne kadar satılan en pahalı çizgi roman oldu.

        1939’da yayımlanan ve Çelik Adam’ın ilk solo serisi olma özelliğini taşıyan Superman No 1, çizgi roman tarihinde bir karakterin kendi adına çıkan ilk dergisi olarak biliniyor.

        VEFAT EDEN ANNELERİNİN EVİNDE BULDULAR

        Söz konusu nüsha, 2024 yılında Kuzey California’da üç kardeş tarafından, vefat eden annelerinin evindeki tavan arasında, eski gazetelerin bulunduğu bir kutunun içinde keşfedildi.

        İsminin açıklanmasını istemeyen kardeşler, annelerinin çizgi romanı 9 yaşındayken San Francisco’da yaşadığı dönemde satın aldığını belirtti. Annenin yıllar içinde “bir yerlerde nadir çizgi romanları olduğunu” söylediği, ancak çocuklarının bunları bir türlü bulamadığı aktarıldı.

        REKLAM

        KUSURSUZ ŞEKİLDE KORUNMUŞ

        86 yıllık olmasına rağmen çizgi romanın kusursuz bir şekilde korunduğu ve endüstride kullanılan 10 puanlık derecelendirme sisteminde 9,0 puan alarak bugüne kadar bilinen en yüksek puanlı Superman No 1 kopyası olduğu bildirildi. Dünyada 6,0 ve üzeri puana sahip yalnızca yedi adet Superman No 1 nüshası bulunuyor.

        9,12 milyon dolarlık satış fiyatı, geçen yıl kırılan rekoru da geride bıraktı. 2023’te Superman’in ilk kez göründüğü 1938 tarihli Action Comics No 1’in 8,5 puanlık bir kopyası 6 milyon dolara satılmıştı.

        Superman No 1’in ilk baskısının 500 bin adet basıldığı, ardından 250 bin ve 150 bin adetlik ek baskıların yapıldığı, ancak derginin kapağının çıkarılıp poster olarak kullanılmasına yönelik davet nedeniyle sağlam kopyaların günümüzde son derece nadir bulunduğu ifade ediliyor.

        Superman No 1, Action Comics No 1 ve Batman’in ilk kez görüldüğü Detective Comics No 27 ile birlikte çizgi roman dünyasının “büyük üçlüsü” arasında yer alıyor.

        Superman’in 1933 yılında Clevelandlı iki genç, Jerry Siegel ve Joe Shuster tarafından oluşturulduğu, ikilinin daha sonra karakterin tüm haklarını DC Comics’e 130 dolara sattığı, çizdikleri her sayfa için yalnızca 10 dolar aldığı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Superman No 1
        #çizgi roman rekoru
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama