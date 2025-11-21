Tavan arasından çıkan Superman çizgi romanı rekor fiyata satıldı

ABD'nin California eyaletinde bir tavan arasında bulunan Superman No 1 adlı çizgi roman, 9.12 milyon dolara (387 milyon TL) satılarak bugüne kadar satılan en pahalı çizgi roman oldu.

1939’da yayımlanan ve Çelik Adam’ın ilk solo serisi olma özelliğini taşıyan Superman No 1, çizgi roman tarihinde bir karakterin kendi adına çıkan ilk dergisi olarak biliniyor.

VEFAT EDEN ANNELERİNİN EVİNDE BULDULAR

Söz konusu nüsha, 2024 yılında Kuzey California’da üç kardeş tarafından, vefat eden annelerinin evindeki tavan arasında, eski gazetelerin bulunduğu bir kutunun içinde keşfedildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen kardeşler, annelerinin çizgi romanı 9 yaşındayken San Francisco’da yaşadığı dönemde satın aldığını belirtti. Annenin yıllar içinde “bir yerlerde nadir çizgi romanları olduğunu” söylediği, ancak çocuklarının bunları bir türlü bulamadığı aktarıldı.

KUSURSUZ ŞEKİLDE KORUNMUŞ

86 yıllık olmasına rağmen çizgi romanın kusursuz bir şekilde korunduğu ve endüstride kullanılan 10 puanlık derecelendirme sisteminde 9,0 puan alarak bugüne kadar bilinen en yüksek puanlı Superman No 1 kopyası olduğu bildirildi. Dünyada 6,0 ve üzeri puana sahip yalnızca yedi adet Superman No 1 nüshası bulunuyor.